Notable carta de López Murphy a Milei: “Javier, estás muy mal rodeado, dejá de lado a los corruptos y a los obsecuentes”
Tras la dura derrota electoral del Gobierno en la elección bonaerense, donde perdió ante Fuerza Patria por más de 13 puntos, el diputado y candidato a renovar su banca por Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy le pidió al presidente Javier Milei que “deje de lado a los corruptos, a los obsecuentes y a los torpes” porque “no hay lugar ni tiempo para otro fracaso”.
“Javier, querido. Yo sigo siendo el mismo Ricardo de siempre. Ese que vos decías que era casi tu segundo padre. Te he acompañado en todas las leyes importantes que enviaste al Congreso, incluso en el momento más difícil de mi vida, estuve para votar la Ley Bases, mientras no dudabas en tratarme de basura”, expresó López Murphy en una sentida carta dirigida al jefe de Estado vía redes.
En ese marco, el diputado recordó algunas de las iniciativas libertarias que no acompañó con su voto y argumentó: “En lo que no te apoyé fue en los fondos reservados para la SIDE, en la comisión de Libra y en los fondos para discapacidad. Y estoy convencido de que fueron decisiones acertadas”.
“Pero hay algo que ya es inaceptable: presidente, usted está muy mal rodeado. Todavía está a tiempo. A tiempo de volver a ser el Javier del 2014. Ese que defendía a capa y espada el liberalismo. Deje de lado a los corruptos, a los obsecuentes y a los torpes. Líbrese de la casta que lo rodea”, enfatizó.
A menos de 24 horas de que Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario, el diputado no hizo mención sobre el tema pero recordó que competirán en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. “Competiremos en la elección. Pero yo le garantizo que el año que viene, en el Congreso de la Nación, si usted retoma el camino correcto lo seguiremos apoyando”.
“A Javier Milei lo conocí en el año 2014. Se acercó, a través de un amigo en común, para que lo ayude a promover un libro (muy bueno, Política Económica Contrarreloj) que escribió junto a Diego Giacomini y Ferreli Mazza”, recordó López Murphy.
En los primeros párrafos de su escrito, el dirigente de Republicanos Unidos dijo haber construido “una muy buena relación, de amistad” con el jefe de Estado, a quien definió como alguien que “siempre tuvo buenas ideas, disruptivas, inteligentes”.
“Y además es buena persona. Siempre compartimos el norte al cual debía ir la República Argentina. Un país abierto al mundo, sin déficit fiscal, con la libertad como bandera. Viajamos juntos por el país y compartimos momentos, junto a otros amigos y colegas, como Victoria Villarruel, Ramiro Marra, Diana Mondino”, rememoró.
En tanto, fijó el año 2021 como el punto de ruptura con Milei: “Javier (y le digo Javier porque sigo creyendo que en algún lugar sigue estando ese amigo que supo ser), se enojó conmigo por mi decisión de integrarme a JxC. Fue una definición política, donde yo creí que era importante sostener la principal alternativa contra el kirchnerismo”.
“Lamentablemente, su enojo se convirtió en furia. Y su decisión de tratar a los adversarios como animales, como gusanos, ratas, me decidió a alejarme aún más”, puntualizó el diputado.
A modo de cierre, López Murphy expresó: “Los argentinos se merecen que esta vez salga bien. No hay lugar ni tiempo para otro fracaso. Con el afecto de siempre, Ricardo”.