Nos siguen pegando abajo… Se vienen fuertes aumentos en los combustibles por ajustes pendientes de impuestos
El Gobierno resolvió poner fin a los ajustes parciales de los impuestos a los combustibles a partir del 1° de enero de 2026, fecha desde la cual las naftas y el gasoil incorporarán de manera íntegra un ajuste por inflación del 31,8%, correspondiente al período comprendido entre el cuarto trimestre de 2024 y el tercero de 2025.
La medida quedó oficializada mediante el decreto 840/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial. Allí también se dispuso el ajuste parcial para diciembre en los impuestos a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC), manteniendo la modalidad vigente desde mediados del año pasado.
Un decreto distinto a los habituales
El Gobierno suele publicar a fin de cada mes un decreto con las sumas fijas que regirán en los dos impuestos para el mes siguiente. En esta ocasión, sin embargo, incorporó una cláusula clave: la actualización total de los incrementos postergados, una decisión que marca el cierre de la política de aumentos fragmentados aplicada para morigerar el impacto inflacionario.
La decisión se toma en un contexto político y económico particular: sin elecciones a la vista en 2026 y con una baja del precio internacional del petróleo que podría amortiguar el efecto de sumar de una sola vez doce meses de inflación en la carga impositiva.
Los analistas del sector y especialistas en tributación ya anticipaban este escenario desde septiembre, cuando el proyecto de Presupuesto 2026 mostró que los ingresos por impuestos a los combustibles crecerían un 50,6% real, muy por encima del promedio del resto de los tributos.
Un incremento de esa magnitud solo podía explicarse por una actividad económica extraordinaria —algo poco probable— o por un ajuste pleno de las alícuotas, hipótesis que quedó confirmada con el decreto.
Aumentos de diciembre
Mientras se espera el impacto de enero, desde este lunes regirá un aumento parcial, justificado oficialmente como una medida para “continuar estimulando el crecimiento de la economía con un sendero fiscal sostenible”.
Los montos serán los siguientes:
Naftas (sin plomo +92 RON y virgen):
• ICL: +$16,377
• IDC: +$1,003
Gasoil:
• ICL: +$13,546
• Tratamiento patagónico: +$7,335
• IDC: +$1,544
Qué cambia desde enero
El 1° de enero quedará sin efecto la política de aumentos fragmentados y volverá a regir lo previsto en la ley 23.966, que establece ajustes en enero, abril, julio y octubre, siguiendo la inflación acumulada.
El sistema había funcionado sin alteraciones hasta mediados de 2022, cuando el expresidente Alberto Fernández congeló la carga impositiva para evitar presionar sobre la inflación. Al asumir, Javier Milei heredó casi dos años de actualizaciones retenidas y estableció en un primer momento un cronograma para normalizarlas durante 2024, pero luego optó por volver a postergar parcialmente los aumentos, lo que volvió a generar atrasos. Según estimaciones privadas, si todas esas subas se aplicaran de una sola vez tendrían un impacto cercano al 15% en el precio final de los combustibles.
Cómo será el aumento y qué implica
El decreto deja abierta la posibilidad de fijar un cronograma gradual en lugar de aplicar todo el incremento en un único movimiento, ya que menciona que rige para “los hechos imponibles que se perfeccionen desde el 1° de enero de 2026”.
El ajuste pendiente comprende el remanente de las actualizaciones de 2024 y las correspondientes al primer, segundo y tercer trimestre de 2025, período en el que la inflación acumulada fue del 31,8%.
Dado que se trata de sumas fijas, el impacto final no será uniforme: variará según el precio base de cada combustible, su calidad, la marca y la región del país.