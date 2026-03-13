“Nos estamos deslomando”: el irónico mensaje de Lali Espósito en medio de la polémica por los viajes de Manuel Adorni
La cantante Lali Espósito reaccionó en redes sociales a la polémica por el viaje que realizó Manuel Adorni junto a su esposa en el avión presidencial para participar del cierre de la “Argentina Week” en Nueva York, y lanzó un irónico mensaje en alusión al funcionario.
La controversia se intensificó luego de que el vocero presidencial intentara explicar en una entrevista televisiva por qué su pareja lo acompañó durante el viaje oficial. En ese contexto, la frase que utilizó para justificar la situación se volvió viral: “Vengo una semana a deslomarme a Nueva York, quería que mi mujer me acompañe”.
Tras la difusión de esas declaraciones, la intérprete de “Disciplina” utilizó su cuenta de X para pronunciarse de manera indirecta: publicó el emoji de un payaso, gesto que rápidamente fue interpretado como una crítica al funcionario.
Más tarde, la artista volvió a intervenir cuando un usuario compartió un video de Diego Maradona con gestos cómplices acompañado por la frase: “nosotros pidiéndole a Lali que cuente algo del River”. Allí decidió redoblar la ironía.
nosotros pidiéndole a lali que cuente algo del river
lali: pic.twitter.com/9CQKRsXQkj
— marti ⛤ (@lalixds3) March 12, 2026
“Jajajajajjaaj, nos estamos deslomando… ¡serán shows inolvidablessss!”, escribió la cantante, mezclando sarcasmo con una referencia a sus presentaciones musicales.
La publicación generó una gran cantidad de respuestas de sus seguidores. Entre los comentarios se destacaron mensajes como: “Jajajaj te amo nunca dejes de hacerme reír. Cuantos ovarios querida”; “JAJAJAJ el verdadero deslomando, estaremos esperando con mucha ansiedad”; “Yo deslomándome para pagar ese campo delantero amor te amo”; y “Lali… deslomate un poquito más y sacá otra fecha porfa”.