“Nos enteramos por un cartel”: El dramático relato de los trabajadores tras el anuncio del cierre de FATE
Trabajadores de Fate relataron que la confirmación del cierre de la planta llegó de manera abrupta y sin comunicación previa por parte de la empresa. “En los últimos días se empezó a rumorear que podía venirse el cierre pero nos terminamos de enterar con el comunicado que está en la puerta”, señalaron, y explicaron que esa fue la única información oficial disponible.
En ese marco, indicaron que no todos recibieron aún notificaciones formales sobre su situación laboral. “Solo algunos compañeros recibieron el aviso de que tienen un paquete de correo en camino, suponemos que son los telegramas de despido pero no sabemos”, afirmaron, y remarcaron la incertidumbre que atraviesa a la planta, donde conviven trabajadores dentro del establecimiento y otros en los portones, a la espera de definiciones.
Los empleados también apuntaron a la situación salarial como parte del conflicto que se arrastra desde hace meses. “Hace catorce meses que no tenemos ningún ajuste, estábamos haciendo dos o hasta tres paros por mes”, explicaron. En ese sentido, precisaron que “en diciembre cobramos 1.000.000 de pesos cuando el salario es de 1.700.000. Fue por los paros, porque es insostenible no tener ningún ajuste en más de un año”.
Finalmente, describieron el impacto emocional y social que genera el cierre. “Estamos muy tristes y sobre todo muy preocupados. Con cualquier conocido que hablás, del rubro que sea, la está pasando mal, está endeudado”, expresaron, y advirtieron que: “Va a costar conseguir otro trabajo en medio de esta crisis”, especialmente para trabajadores con años de antigüedad en la empresa.