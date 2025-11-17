Noruega goleó a Italia que irá al repechaje: Haaland jugará el Mundial 2026
Italia tenía que ganar por una diferencia de nueve goles para quedarse con el Grupo I y clasificar directo al Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026. Ya era una misión imposible, pero no solo que no se acercó siquiera a ese resultado sino que cerró las Eliminatorias de Europa con un duro golpazo ante Noruega, que le dio vuelta el partido en Milán y lo goleó 4 a 1 con un doblete del demoledor Erling Haaland en dos minutos.
El Giuseppe Meazza quedó petrificado ante el resultado insospechado. La expectativa se iba apagando porque, si bien el local, que contó con la titularidad de Mateo Retegui (jugó los 90 minutos), se había puesto en ventaja con tanto de Esposito a los 11 minutos, luego se fue diluyendo.
La desilusión fue enorme porque ese gol tempranero había encendido una luz de esperanza. “¿Será posible el milagro?”, fue el pensamiento de los hinchas italianos. Nada de eso. Noruega borró toda esperanza, revirtió el marcador y se quedó con la clasificación directa de la mano del lungo rubio del Manchester City.
La historia comenzó a torcerse para el lado de los nórdicos en el complemento, a los 18 minutos, con el empate de Nusa. Y después, Haaland se despachó con dos gritos en dos minutos seguidos para revertir la noche italiana. Larsen le dio la estocada final ya en tiempo de descuento, cuando la desazón era absoluta en los locales.
Ahora, la selección de Gatusso deberá afrontar el Repechaje europeo, el cual otorga cuatro plazas al certamen de 2026. Este mini torneo se jugará en marzo.
Irán 16 selecciones: las doce segundas de la fase de grupos de las Eliminatorias más las cuatro ganadoras de grupo de la Nations League 2024-25 mejor ubicadas en su ránking general que no hayan clasificado entre los primeros dos puestos de sus respectivos grupos de Eliminatorias.
Por el momento, las que ya tienen su lugar asegurado junto a Italia son Albania, Irlanda, República Checa y Ucrania como segundos en su respectivos grupos.
En tanto, los que se aseguraron su lugar por el cupo de Nations League son Rumania, Suecia e Irlanda del Norte. Los demás primeros fueron Gales, Macedonia del Norte, Moldavia y San Marino. Los macedonios pueden ir por fase de grupos y liberarían cupos para los anteriormente mencionados.
El domingo contó con otros encuentros. Francia, ya clasificada por el Grupo D, se impuso por 3 a 1 ante Azerbaiyán en condición de visitante. Por su parte, otro de los asegurados para el 2026, Inglaterra (Grupo K), no tuvo inconvenientes en derrotar por 2 a 0 a Albania de visitante con doblete de Kane.
Ucrania superó 2 a 0 a Islandia y accedió al Repechaje en lo que fue una verdadera final por ese cupo del Grupo D. Lo mismo ocurrió en el Grupo F, con la victoria de Irlanda por 3 a 2 ante Hungría. Además, Serbia venció 2 a 1 a Letonia (Grupo K) e Israel goleó 4 a 1 a Moldavia (Grupo I).
Esta última fecha de las Eliminatorias Europeas concluirá este martes, cuando quedarán selladas ocho clasificaciones más (las de los líderes del resto de los grupos).