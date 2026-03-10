#NoHayPlata, pero… todos esperan el próximo fin de semana largo
Faltan pocos días para el próximo fin de semana largo en Argentina, que tendrá cuatro días consecutivos de descanso, aunque no todos los trabajadores podrán beneficiarse de la misma manera.
El cronograma oficial establecido por el Gobierno nacional indica que el descanso se extenderá desde el sábado 21 hasta el martes 24 de marzo.
Cómo se conforma el fin de semana largo
El esquema del feriado queda organizado de la siguiente manera:
- Sábado 21 de marzo
- Domingo 22 de marzo
- Lunes 23 de marzo, declarado día no laborable con fines turísticos
- Martes 24 de marzo, feriado inamovible por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
Diferencia entre día no laborable y feriado
En el caso del lunes 23 de marzo, al tratarse de un día no laborable, los empleadores pueden decidir si sus trabajadores prestan tareas o no, ya que no existe obligación de otorgar el día libre.
Además, en caso de trabajar, los empleados no perciben pago doble, ya que la normativa lo equipara a una jornada laboral habitual.
Qué pasa con el feriado del 24 de marzo
Distinta es la situación del martes 24 de marzo, ya que se trata de un feriado nacional inamovible por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
En este caso, si el empleador solicita que el trabajador cumpla tareas durante la jornada, deberá abonar el salario con el recargo correspondiente, es decir, el pago doble por feriado trabajado.