Nogoyá fue sede de la instancia departamental del Senado Juvenil 2025
Este lunes por la mañana, en las instalaciones de la Asociación Cultural Nogoyá, se desarrolló una nueva instancia departamental del Senado Juvenil 2025, bajo el lema “jóvenes ideas que cambian realidades”. Alumnos de distintas escuelas secundarias del departamento expusieron sus proyectos con el objetivo de avanzar hacia la etapa provincial del programa.
El encuentro contó con la presencia de la vicegobernadora y presidenta de la Cámara de Senadores de Entre Ríos, Alicia Aluani; el senador por el departamento Paraná, Rafael Cavagna; el intendente de Nogoyá, Bernardo Schneider, junto a la viceintendenta Desireé Peñaloza; la secretaria coordinadora de la Cámara de Senadores, Julieta Sosa; la directora Departamental de Escuelas, Claudia Sosa; las coordinadoras del Senado Juvenil, Eugenia Alasino y Claribel García; el intendente y la viceintendenta de Lucas González, Luis Fleischer e Isabel Fabro; además de autoridades municipales, docentes y estudiantes.
Durante su intervención, Alicia Aluani expresó su alegría por participar del programa en Nogoyá, destacando que el Senado Juvenil “resalta lo más importante de la democracia: la participación, el debate y el compromiso de los jóvenes con el futuro de nuestra provincia”. En ese sentido, señaló que los participantes “aprenden el valor de la política como herramienta para transformar la realidad” y que están “construyendo una comunidad con reglas consensuadas entre todos”.
Asimismo, la vicegobernadora subrayó la relevancia del debate en el marco del respeto, tal como ocurre en el Senado, donde “las ideas se discuten para escuchar y compartir propuestas”. Agregó que espera que ese espíritu “prime en cada espacio donde los jóvenes participan, porque ellos son el presente y el futuro de la sociedad”.
También agradeció a los docentes por su acompañamiento y compromiso, reconociendo que “sin ellos, este programa no tendría la concurrencia ni el entusiasmo que hoy se ve”. Invitó, además, a los jóvenes a “comprometerse con Entre Ríos para construir juntos una sociedad más justa y participativa”.
Por su parte, el senador Rafael Cavagna valoró que el Senado Juvenil “democratiza la función del Estado”, alentando a los jóvenes a ser protagonistas y generadores de ideas. Destacó que el programa permite abordar temas actuales como el uso de pantallas, el grooming, la salud mental, los consumos problemáticos o el suicidio, problemáticas que atraviesan a toda la sociedad.
En tanto, el intendente Bernardo Schneider celebró la realización de una nueva instancia del programa en la ciudad, al que definió como “una herramienta valiosa, especialmente en tiempos donde se cuestiona el rol del Estado”. Señaló que el Senado Juvenil “permite comprender la importancia de las instituciones que regulan la convivencia y el funcionamiento de nuestras comunidades”.
Finalmente, la coordinadora Eugenia Alasino destacó que el programa promueve el trabajo en equipo y el compromiso con la realidad local, felicitando a docentes y alumnos por “seguir enalteciendo un programa provincial que debe ser orgullo de todos los entrerrianos”. En esta edición 2025, se presentaron 19 proyectos de distintas escuelas del departamento Nogoyá.