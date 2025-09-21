Noche de película de Lionel Messi con el Inter Miami
Lionel Messi es el corazón del Inter Miami. Juega y hace jugar. Marca goles y asiste. Incluso, pelea con los rivales y discute con los árbitros, una faceta hasta hace un tiempo desconocida en su juego. Y el equipo que dirige Javier Mascherano lo disfruta fecha tras fecha en la Major League Soccer (MLS). Como este sábado en el estadio Chase, donde el crack argentino se lució con una habilitación de lujo para Tadeo Allende y luego marcó un doblete en el 3-2 frente al DC United.
El equipo capitalino, uno de los más débiles de la Conferencia Este, dio batalla en la mitad de la cancha durante el primer tiempo y se vio un partido disputado, cargado de imprecisiones, sin un claro dominador. Hasta que Messi expuso toda su jerarquía con un pase desde atrás de la mitad de la cancha que dejó mano a mano a Allende con el arquero Luis Barraza. Fue tan buena la habilitación que el ex Godoy Cruz no necesitó controlar la pelota, sino que le quedó delante suyo, se frenó por el agua del mojado césped y sólo tuvo que definir. Claro que lo hizo muy bien y gritó el 1-0.
Son esas pinceladas de crack que lo ponen muy por encima de la media en el fútbol estadounidense. Por eso, la dirigencia que encabeza Jorge Mas aceleró por la renovación del contrato y en Estados Unidos aseguran que el 10 tiene decidido extender su vínculo, al menos, por un año más. Su compromiso va más allá de lo futbolístico, sino que abarca el proyecto del club que el año próximo inaugurará su nuevo estadio cerca del aeropuerto internacional de Miami. Es un embajador del fútbol estadounidense.
Messi, además, ejerce como líder del Inter Miami dentro y también fuera de la cancha. Por eso, tras la victoria de la selección argentina frente a Venezuela comunicó que no viajaba a Ecuador para la última fecha de la Eliminatoria para el Mundial 2026. Dejó en claro que tiene el objetivo de ganar la MLS, que es el objetivo del club de la Florida, y lo visto este sábado en Fort Lauderdale reafirma ese compromiso.
Inter Miami no brilló. Nunca lo hace. Tiene muchos problemas defensivos que persisten, tanto de niveles individuales como de coordinación entre los integrantes de esa última línea. Sin embargo, se insiste, cuenta con un futbolista absolutamente diferencial que en el segundo tiempo dio un show.
A los 20 minutos del segundo tiempo, cuando el partido estaba 1-1 por el gol de Christian Benteke de cabeza en el inicio del complemento, Messi recibió dentro del área un pase de Jordi Alba, en un movimiento giró entre dos rivales para quedar de frente al arco rival y definió fuerte al primer palo.
Minutos más tarde, una nueva asistencia de larga distancia lo dejó mano a mano a Mateo Silvetti con el arquero, que le cometió penal. Le cedió la ejecución de la pena máxima al propio Silvetti, reciente incorporación, que estrelló el remate contra el travesaño. No hay problema. A cinco minutos del final del tiempo regular, el 10 recibió la pelota de frente al arco, se perfiló para la zurda y definió al ángulo con el efecto para que la pelota se le aleje al arquero.
Fue su gol 882, el 22° (en 22PJ) en la presente MLS que lo dejan como goleador por encima de los 21 de Sam Surridge, de Nashville. Un día como cualquier otro para Messi. Leyenda del deporte.