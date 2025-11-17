No volaron: Argentina tiene el salario mínimo en dólares más bajo de la región y el poder adquisitivo cayó a niveles de 2001
La promesa del presidente Javier Milei, quien aseguró en noviembre de 2023 que “en 2025 los salarios en dólares van a volar”, quedó desmentida por la realidad económica. Lejos de elevarse, los ingresos de los trabajadores se desplomaron a niveles históricos, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, que señala que el gobierno utilizó el salario como “ancla del ajuste” y herramienta para desacelerar la inflación.
Un informe del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) reveló que, actualizado a noviembre de 2025, el salario mínimo argentino es el más bajo de toda América Latina. Con apenas 225 dólares, el país queda último en el ranking regional, por debajo de Bolivia (395 dólares) y Paraguay (411 dólares). El listado es encabezado por Costa Rica (729 dólares), Uruguay (593 dólares) y Chile (567 dólares).
Poder adquisitivo por debajo del 2001
La comparación interna muestra un deterioro igualmente profundo. Un estudio de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA indicó que el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) perdió 34% de poder adquisitivo entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025.
El derrumbe comenzó en diciembre de 2023 (-15%) y enero de 2024 (-17%). Como consecuencia, el salario mínimo real cayó a un nivel inferior al de 2001, previo al colapso de la convertibilidad.
Los salarios registrados tampoco escapan a la caída
Los ingresos de los trabajadores registrados también retrocedieron. Según datos del INDEC, mientras la inflación de septiembre fue del 2,1%, los salarios del sector privado registrado aumentaron solo 1,4%, y los del sector público, 1,1%.
El informe de Celag también alertó sobre el avance de la desigualdad: dos tercios de la población tienen ingresos por debajo de la media, y el 77% de los hogares percibe un ingreso per cápita menor a 800 mil pesos (aprox. 542 dólares).