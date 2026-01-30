“No vemos vocación de diálogo”: Agmer alerta sobre la situación salarial de los docentes en Entre Ríos
El secretario General de Agmer, Abel Antivero, criticó la falta de convocatoria del gobierno provincial para iniciar la paritaria docente 2026 y destacó que la intención del sindicato es superar el índice de pobreza, cubrir la canasta básica y reconstruir el salario de manera progresiva.
Antivero señaló: “Nuestra intención es salir del índice de pobreza, apuntar a cubrir la canasta básica, empezar a reconstruir el salario y eso es un proceso que no se cumple en un solo acuerdo paritario, y esto implica que nos sentemos a planificar. No vemos la vocación en ese sentido por parte del gobierno. Ni siquiera hay un canal de diálogo”.
Sobre el inicio del ciclo escolar, explicó que la expectativa es comenzar el 2 de marzo “de manera positiva”, aunque la negociación salarial aún no fue convocada: “Hay un solo responsable que es el gobierno provincial, que hoy, siendo 30 de enero, todavía no nos ha convocado”, advirtió.
Respecto a los objetivos salariales, Antivero aclaró que no pueden dar cifras concretas para no “darle letra al gobierno”. Subrayó que se busca una recuperación progresiva del salario docente, considerando el deterioro acumulado en los últimos años y la necesidad de planificar a largo plazo.
En cuanto al diálogo con funcionarios, el dirigente explicó que únicamente mantienen contacto con Carlos Cuenca, pero que la conversación no abarca lo salarial: “Con otro funcionario del gobierno no hay ningún canal de diálogo”.
Situación social de los docentes
Antivero también destacó la difícil situación económica del personal docente: “Encontramos docentes que venden sahumerios, velas aromáticas o productos de cosmética para poder llegar a fin de mes. Esto evidencia la falta de interés del gobierno en fortalecer el bolsillo del trabajador de la educación”.
Críticas a “Argentinos por la Educación”
El dirigente cuestionó el informe de la organización “Argentinos por la Educación”, señalando que tiene un enfoque privatizador y que busca influir en la opinión pública: “Esta entidad fomentó la apertura de escuelas tras la pandemia sin priorizar la salud, y promueve conceptos como eficiencia y optimización de recursos, de los cuales estamos totalmente alejados”.
Antivero aclaró que la organización tiene vínculos con el sector privado y la Universidad de San Andrés, y con personas relacionadas con la gestión de Sturzenegger en el gobierno nacional, lo que evidencia, según él, una intencionalidad política en la difusión de sus informes.
Sobre el escenario a corto y mediano plazo, expresó que la baja de la matrícula podría representar una oportunidad para mejorar la calidad educativa si existe un gobierno que priorice la educación y mantenga inversión constante en salarios y recursos: “El problema surge cuando gobierna alguien con vocación de ajuste, donde se cierran cargos y escuelas, limitando el derecho a la educación”, advirtió.
En cuanto a los modelos internacionales, recordó que Finlandia y Uruguay lograron avances educativos gracias a incrementos salariales y políticas sostenidas de inversión educativa: “No hay fórmulas mágicas, sino un compromiso permanente de los gobiernos con la educación”, concluyó.
Fuente: Análisis Digital