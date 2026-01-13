No va más… Alpine confirmó la salida de Jack Doohan
A través de un comunicado oficial, Alpine anunció la rescisión del contrato de Jack Doohan antes del inicio de la Fórmula 1 2026. De esta manera, el australiano pasó de ser el compañero de Pierre Gasly a quedarse sin lugar en el equipo en poco más de un año.
Voceros del equipo europeo recordaron: “Jack fue el primer miembro de la Academia Alpine que llegó a ocupar un asiento cuando hizo su debut en el Gran Premio de Abu Dabi 2024”. A continuación destacaron el “compromiso y el profesionalismo” que tuvo durante los últimos cuatro años, tanto dentro como fuera de la pista.
Desde el debut en diciembre de 2024, Doohan disputó siete carreras de Fórmula 1 en las últimas dos temporadas. Su mejor resultado fue el puesto 13 en el Gran Premio de China del año anterior, cuando ya había sido confirmado como el reemplazante de Esteban Ocon.
Frente a los resultados obtenidos en la primera parte del campeonato 2025, Alpine decidió sacar a Doohan en mayo y Franco Colapinto ocupó su lugar de manera temporal. Tiempo después, el cambio se volvió definitivo y la escudería resolvió darle continuidad al argentino en la próxima temporada con la expectativa de mejorar el rendimiento.