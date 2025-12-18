No todo lo que brilla, es oro… Empresarios de las SAD ligados a Milei imputados por lavado de dinero
La Justicia imputó al empresario estadounidense Foster Gillett y a Guillermo Tofoni en una causa por presunto lavado de activos vinculado a operaciones y relaciones con clubes y sociedades del fútbol argentino. La investigación está a cargo de la Fiscalía N°3 en lo Penal Económico, conducida por Emilio Guerberoff, quien ya dispuso una serie de medidas probatorias para reconstruir el circuito financiero y operativo del grupo empresario.
Entre las primeras diligencias, el fiscal solicitó informes a Estudiantes de La Plata y a otras instituciones deportivas con el objetivo de precisar las operaciones concretadas o negociadas por las sociedades ligadas a los imputados.
La pesquisa también alcanza a las firmas Grupo Gillett y World Eleven, asociadas a ambos empresarios, y busca determinar el origen, destino y eventual legitimación de los fondos que habrían sido utilizados en distintas maniobras vinculadas al mercado de pases.
Gillett había desembarcado en el fútbol argentino junto a Tofoni a partir de su relación con Estudiantes, donde había anunciado una inversión cercana a los 150 millones de dólares, que finalmente no se concretó. Sin embargo, según surge del expediente, el grupo habría movilizado alrededor de 30 millones de dólares en operaciones relacionadas con transferencias y negociaciones que no llegaron a cerrarse.
En ese contexto, aparecen mencionados como vinculados a esas gestiones los futbolistas Cristian Medina, Rodrigo Villagra, Valentín Gómez y Ezequiel Piovi. En marzo, tanto los jugadores como sus representantes fueron citados a declarar para aportar detalles sobre las transferencias proyectadas y las condiciones comerciales que las rodearon.
Otro de los ejes centrales de la investigación es un contrato de 30 años que Gillett habría firmado con el club uruguayo Rampla Juniors. La fiscalía analiza la hipótesis de un esquema triangular Uruguay–Argentina–Europa, que habría tenido como finalidad blanquear fondos a través del mercado de pases y otros acuerdos deportivos de carácter internacional.
En las últimas horas, el empresario Carlos Anacleto reconoció públicamente haberse reunido con Gillett, una declaración que fue incorporada al expediente mientras continúan ejecutándose las medidas ordenadas por el Ministerio Público Fiscal.