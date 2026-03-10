No suma… Diputado de la Oposición comparó a Milei con Gokú
Tras las declaraciones del presidente Javier Milei sobre la posibilidad de “ganar la guerra” en Medio Oriente al expresar su respaldo a Estados Unidos, el diputado nacional Pablo Todero realizó una particular comparación entre el mandatario y Gokú, el personaje principal de la serie animada japonesa Dragon Ball.
“Parece que Milei siguió la conmemoración del creador de Dragón Ball, fiel a su estilo de cosplayer. Lo que no se dio cuenta es que declararse parte en una guerra se hace en el Congreso de la Nación. Lo esperamos, será rechazada in limine”, escribió el legislador neuquino de Unión por la Patria en sus redes sociales.
La referencia a Dragon Ball
La comparación se relaciona con las conmemoraciones que realizan los fanáticos del animé por el fallecimiento de su creador, Akira Toriyama, ocurrido en 2024.
El dato particular es que Toriyama murió el 1° de marzo, aunque la noticia de su fallecimiento se conoció recién una semana después, por lo que muchos seguidores extienden los homenajes entre ambas fechas.
En ese contexto, la fecha se volvió tendencia en redes sociales y varios seguidores de la serie comenzaron a referirse a esos días como el “Día de Dragon Ball”, una idea que también fue replicada por sectores libertarios.
La crítica del legislador
En ese marco, Todero sostuvo que Milei “siguió la conmemoración”, ya que sus declaraciones sobre el conflicto en Medio Oriente fueron realizadas el 9 de marzo, un día después de la fecha mencionada por los fanáticos de la serie.
El diputado acompañó su publicación con una imagen en la que el líder de La Libertad Avanza aparece caracterizado como el personaje del animé.
Las declaraciones de Milei
Durante su discurso de este lunes en el auditorio Lamport de la Universidad Yeshiva, el presidente expresó su postura sobre el conflicto internacional.
“Vamos a ganar. No me caen bien Irán. Nos metieron dos bombas y tengo una alianza estratégica con EE.UU. e Israel. El mundo se salvó por un centímetro, la bala que no le pegaron a Trump”, afirmó el mandatario.