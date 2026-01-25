“No paro de triunfar”: accidentado debut de Fernando Iglesias en la embajada
Fernando Iglesias, flamante embajador argentino ante la Unión Europea relató en X su fallida llegada a las oficinas de la embajada en Europa. Algunos usuarios respondieron jocosos y otros indignados con su relato. Recordemos que el Gobierno lo designó ampliándole el rango diplomático que le había sido otorgado días atrás, cuando fue nombrado embajador ante el Reino de Bélgica.
“Extraordinario debut como embajador. Aprovechando que mi familia todavía no llegó me vine el domingo a trabajar a la oficina. De entrada nomás activé la alarma, que pude desactivar -por suerte- antes de que llegara la policía. Después me metí en el baño y no sabía que se necesita una tarjeta de seguridad para salir por la puerta; de manera que tuve que salir por la escalera de emergencia. Quedé en la calle, en remerita y con 5°, sin teléfono y sin llaves de acceso a mi casa ni a la oficina. Tuvo que venir a auxiliarme la cónsul, a la que llamé con el teléfono que me prestaron las chicas de la panadería de la esquina. No paro de triunfar. Que no decaiga”, escribió Iglesias.
En el texto oficial de su designación se señala que su función será “garantizar la continuidad en la representación diplomática, la adecuada atención de los asuntos bilaterales e internacionales” de la Argentina.
Desde el Ejecutivo explicaron que la duplicación de funciones se fundamenta en que la sede institucional de la Unión Europea se encuentra en Bruselas, ciudad en la que el diplomático desarrollará ambas tareas. Según el Gobierno, esta situación permitiría centralizar la representación argentina en el bloque europeo desde la capital belga.
No obstante, el decreto también hace referencia al impacto presupuestario de la medida. En ese sentido, el texto indica que “el gasto que demande el cumplimiento del presente decreto se imputará a las partidas específicas del presupuesto” del Ministerio de Relaciones Exteriores.