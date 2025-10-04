“No me bajo nada”: José Luis Espert ratificó su candidatura a diputado
En medio de versiones de que era inminente que iba a bajar su candidatura a diputado nacional, José Luis Espert negó esa posibilidad y ratificó que competirá: “No me bajo nada“. El economista respondió una publicación en Twitter del periodista Eduardo Feinmann que había anticipado que Espert podría bajarse de la contienda electoral.
“Todo conduce a la renuncia de José Luis Espert”, había escrito Feinmann. A lo que Espert replicó: “Hola Edu! No me bajo nada. Te veo el lunes en tu programa de A24. Salute!”.
Hola Edu!
No me bajo nada.
Te veo el lunes en tu programa de A24.
Salute! https://t.co/2UFq3esrvg
— José Luis Espert (@jlespert) October 4, 2025
Por su parte, el periodista retrucó con ironía: “Diputado Espert lo espero con todo gusto el Lunes 6 de octubre a las 18:30 en los estudios de A24, Av Coronel Niceto Vega 5776. Cualquier cosa preguntar por Edu”.
Diputado @jlespert lo espero con todo gusto el Lunes 6 de octubre a las 18:30 en los estudios de @A24COM, Av Coronel Niceto Vega 5776. Cualquier cosa preguntar por Edu. https://t.co/sVet11645z
— Eduardo Feinmann (@edufeiok) October 4, 2025
Las versiones de que el actual diputado podría renunciar a competir surgieron porque, entrada la noche, llegó a la Quinta de Olivos para reunirse con Javier Milei. Allí, las especulaciones crecieron. Sin embargo, con la ratificación en redes sociales, esa situación quedó descartada. El presidente respaldó la decisión compartiendo la publicación de Espert.