“No íbamos a cambiar el índice en plena desinflación”: Caputo reveló la postura de Milei tras la salida de Lavagna
El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que ni él ni el presidente Javier Milei estaban de acuerdo “técnicamente” con modificar la metodología para medir la inflación que proponía Marco Lavagna al frente del INDEC, al considerar que se basaba en datos desactualizados. La definición llegó a dos días de la renuncia del economista que encabezaba el organismo estadístico.
En ese sentido, el funcionario anticipó que el Gobierno implementará un nuevo sistema de medición “cuando termine el proceso de desinflación”.
En diálogo con LN+, Caputo explicó que la discrepancia era metodológica: “La Encuesta Nacional de Hogares en la que se basa el nuevo índice no es de ahora, es de 2017, 2018; en el medio pasaron una pandemia, un montón de cosas”, señaló.
“Probablemente los patrones de comportamiento de consumo de hoy difieren más con los de 2018 que los de 2018 con antes”, afirmó. Y agregó: “Si vamos a hacer esto, lo lógico es terminar el proceso de desinflación con la misma medición que venimos midiendo siempre y realizar una nueva encuesta de hogares que refleje los cambios actuales”.
Caputo también buscó desdramatizar la salida de Lavagna del INDEC: “No hay nada que ocultar. Lavagna pensaba que para enero ya iba a poder estar el nuevo índice, pero vino el ataque político que hubo el año pasado y eso pegó en el riesgo país y en la inflación. Marco dijo que ya había anunciado la implementación del nuevo índice y que iba a quedar mal si no lo hacía”, relató.
Sobre Pedro Lines, reemplazante de Lavagna, el ministro fue elogioso: “Intachable es poco, es un técnico brillante, respetadísimo”.
Además, el titular del Palacio de Hacienda vinculó la reacción del mercado a factores externos y defendió la consistencia del índice actual: “Hay bonos que se ajustan por inflación, si hubiera alguna duda con el índice, lo primero que se vería perjudicado serían estos bonos. No solo no se movieron, sino que fueron los únicos que tuvieron impacto positivo”.
Caputo sostuvo sus críticas a la industria textil y defendió la apertura de importaciones
Horas después de los cruces con sectores textiles por sus declaraciones sobre no comprar ropa en el país, el ministro ratificó su postura a favor de la apertura comercial en ese rubro.
“Estamos viendo que una economía abierta claramente favorece a la gente”, afirmó.
Días atrás, Caputo había dicho: “Yo no compré nunca en mi vida ropa en Argentina”.
En esa línea, volvió a cuestionar “el modelo de la economía cerrada que supuestamente favorece la producción nacional”, al que responsabilizó por “14 años sin generar empleo, 11 años sin crecimiento y 57% de pobreza”.