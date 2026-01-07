“No hay que gastar lo que no se tiene…”, decía Milei, pero Caputo y Bausili pidieron otro crédito multimillonario en dólares a bancos internacionales
El Banco Central anunció este miércoles la concreción de un préstamo Repo con un grupo de bancos internacionales y consiguió así US$ 3.000 millones que utilizará para sumar reservas internacionales. El viernes el Gobierno debe afrontar pagos de deuda por US$ 4.200 millones.
“La transacción se realizó a un plazo de 372 días, a una tasa de interés equivalente a la SOFR en dólares estadounidenses, más un spread promedio de 400 puntos básicos, lo que resulta equivalente a una tasa del 7,4% anual”, indicó el BCRA en un comunicado.
Se trata de un acuerdo con seis bancos y utilizará como garantía parte de la tenencia de títulos Bonar 2035 y 2038 en manos del Central. “Esta operación se enmarca en el conjunto de medidas implementadas por el BCRA desde el inicio de la gestión, orientadas a fortalecer las reservas internacionales del país”, indicó la autoridad monetaria.
Entre las reservas que consiguió juntar en las últimas semanas por distintas vías y las divisas que ingresarán por este crédito Repo, el equipo económico quedó en condiciones de afrontar los vencimientos de los Bonares y Globales este viernes, o sea… pagará más deuda, contrayendo nuevas deudas, lo que prometió Milei no hacer…
Como los dólares formarán parte del BCRA y la deuda a pagar es del Tesoro, deberá activarse ahora algún tipo de mecanismo por el cual Economía le compre parte de esas divisas a la autoridad monetaria. Podría usar los pesos que tiene acumulados en el propio Central o en depósitos en otras entidades públicas.
Aunque había trascendido que el acuerdo Repo iba a ser hacia el Tesoro, finalmente terminó por ser con el BCRA. En los mercados la autoridad monetaria suele ser percibida como menos riesgosa, por lo que hay mayores chances de conseguir una tasa de interés más baja.
“En esta ocasión, el BCRA recibió ofertas por US$ 4.400 millones, superando en aproximadamente 50% el monto licitado. A pesar del elevado nivel de demanda y considerando las proyecciones de fortalecimiento de las reservas internacionales, el BCRA decidió no ampliar el monto adjudicado”, indicó la autoridad monetaria en un comunicado.