“No hay plata en la calle ni crédito a tasa razonable”, el diagnóstico de Carlos Melconian en ExpoAgro 2026
Con jean estilo bombilla, remera negra y un marcado dominio del escenario, el economista Carlos Melconian protagonizó este mediodía una charla ante cientos de productores, quienes lo interrogaron sobre temas clave de la economía: el endeudamiento, el tipo de cambio y la posibilidad de una crisis cambiaria.
Fiel a su estilo de frases contundentes y apoyado en estadísticas, Melconian sostuvo que no prevé una crisis económica en el corto plazo, aunque consideró que los resultados del actual modelo son pobres. En ese sentido, definió la situación como “estanflación”, es decir, estancamiento con inflación.
A modo de ejemplo, relató conversaciones con taxistas y empresarios que aseguran que no hay demanda, lo que provoca que no tomen crédito ni contraten personal. En ese contexto, insistió: “No hay plata en la calle”.
El dólar y la economía
Sobre el tipo de cambio, el economista recordó que cuando el presidente Javier Milei asumió en diciembre de 2023 el dólar se ubicó en $800, lo que, según sus cálculos, equivaldría a unos $2.000 actuales.
También señaló que el promedio histórico del tipo de cambio ronda los $1.600 y aclaró que, sin pedir una devaluación, él estaría “cómodo con un dólar en $1.650”.
Melconian destacó además el fuerte crecimiento de las exportaciones energéticas, al señalar que el superávit del sector de petróleo y gas pasó de unos US$2.000 millones a US$11.000 millones. A su vez, resaltó el papel del agro: “El campo sigue siendo imbatible: aportó cerca de US$50.000 millones en divisas dentro de exportaciones totales por US$90.000 millones. Pero no derraman para que haya plata en la calle”, afirmó.
Falta de crédito y recuperación débil
Para el economista, sin una recuperación del crédito será difícil salir del estancamiento, aunque reiteró que no visualiza una crisis económica inminente.
“Estamos yendo a un escenario sin crisis, pero con pocos resultados. Falta vigor”, aseguró. También sostuvo que la recuperación económica es “anémica” y que el poder adquisitivo de los salarios cayó fuertemente, por lo que consideró que debería ajustarse alrededor de un 30%.
En su análisis sectorial, explicó que la industria, el comercio y la construcción —que representan cerca del 50% del PBI— siguen con niveles de actividad muy bajos, mientras que sectores como el petróleo y la minería muestran un fuerte crecimiento.
Sus principales definiciones
Entre sus conceptos más destacados, Melconian afirmó:
- “Si Milei quiebra la estanflación, como les pasó a Carlos Menem y Néstor Kirchner, va a ser reelecto. Y si no la quiebra, tampoco tiene rivales fuertes enfrente. Eso es un pasivo para el país, pero un activo para Milei”.
- “Hoy hay superávit fiscal y superávit comercial, pero todavía falta mucho para que Vaca Muerta tenga el peso económico que hoy tiene el campo”.
- “Estamos frente a un presidente muy ideologizado, pero veo condiciones objetivas para no tener crisis, ni una devaluación masiva ni una inflación mucho mayor”.
- “Argentina va a convivir con inflación de dos dígitos durante un tiempo, hasta que se acomoden los precios relativos”.
- “El poder adquisitivo está muy caído. Cuando el consumo representa el 70% del PBI, recuperar la demanda requeriría aumentos salariales cercanos al 30%”.
- “El Banco Central debería comprar más dólares, incluso emitiendo, porque eso no implica necesariamente déficit fiscal”.
Finalmente, sostuvo que el actual proceso económico es una transición y planteó que a futuro podría consolidarse un modelo capitalista más moderado, similar al de países como Uruguay, Chile o Perú, que combine superávit fiscal, desarrollo energético y estabilidad macroeconómica.