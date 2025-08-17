“No hay animales abandonados”, afirmaron quienes siguen trabajando en el Aquarium
“No hay animales abandonados y menos los delfines que están en una pileta climatizada a 20 grados”, se defendieron este domingo desde el Aquarium de Mar del Plata luego de las denuncias por el estado de los cetáceos que permanecen en el espacio a más de cuatro meses de su cierre. Se realizó una inspección por parte del Departamento de Zoonosis municipal.
El conflicto en torno al estado en el que permanecen los animales en el Aquarium de Mar del Plata tras su cierre empezó a potenciarse este sábado con reclamos expuestos en redes sociales por parte de distintas organizaciones ambientalistas y de protección animal y terminó de estallar cuando el intendente Guillermo Montenegro anunció la presentación de una denuncia ante la Justicia para que se investigue el posible abandono y maltrato de animales que permanecen en el predio.
En ese marco, las personas que todavía se desempeñan en el Aquarium salieron a defenderse de las acusaciones y a negar que los delfines en particular y todos los animales que quedan en general se encuentren abandonados o en mal estado.
“No hay animales abandonados, menos los delfines que están en una pileta climatizada a 20 grados. Hay 24 personas trabajando en el parque a pesar de haber cerrado las puertas al público”, afirmaron ante la consulta de Qué digital principalmente sobre la denuncia impulsada por el gobierno municipal.
A su vez, señalaron que desde el cierre del 31 de marzo ya fue reubicada más de la mitad de los animales que se encontraban en cautiverio en el oceanario, más allá de la liberación del tortugo Jorge: “Los que quedan son más complejos y están dentro de un plan que está llevándose a cabo como corresponde ya que son movimientos que conllevan mucha burocracia, permisos, gestión de protocolos sanitarios internacionales y destino con determinadas condiciones”.
Este domingo, tras la presentación de una denuncia por parte del propio intendente, personal del Departamento de Zoonosis municipal acudió al predio de la avenida De los Trabajadores al 5700 para llevar adelante una inspección.
“Zoonosis fue a hacer un acta de inspección como se hace habitualmente, que aportará a la denuncia que ya se realizó, es parte del protocolo”, indicaron desde el gobierno municipal ante la consulta de este medio sin precisar qué se detectó en esa inspección.
Por su parte, desde el Aquarium afirmaron que en ese procedimiento “se constató que está todo en perfectas condiciones” y que se espera que en las próximas horas se genere el acta correspondiente.
Si bien las denuncias se potenciaron este sábado con fotos e imágenes publicadas a través de las redes sociales por parte de distintas organizaciones ambientalistas y de protección animal, los reclamos en torno al funcionamiento del Aquarium de Mar del Plata en sí datan desde mucho antes cuando el espacio todavía estaba en funcionamiento.
Su cierre se produjo el 31 de marzo pasado a partir de la decisión de los dueños del terreno, Playas del Faro SA/familia Peralta Ramos, de no renovar el contrato de alquiler al Grupo Dolphin.