“No es una joda”: Nicolás Wiñazki reveló que el Gobierno le pidió a Santilli que se pelara para las elecciones
Parece un chiste pero no lo es. Tampoco es una fake news. Uno de los periodistas que integra la corta lista de comunicadores afines a Javier Milei reveló entre risas que desde el Gobierno le pidieron a Diego Santilli que se rape la cabeza para ¿hacerse pasar por Espert? en los próximos comicios de medio término.
Parece que el gobierno está empecinado en convertirse en meme constantemente. Por lo menos eso es lo que parece tras la información insólita e irrisoria que dio a conocer el propio Nicolás Wiñazki.
EL GOBIERNO LE PIDIÓ A SANTILLI QUE SE RAPE
No es joda, lo acaba de contar Wiñazki en A24.
“No está muy bueno parecerse a Espert igual” ☠️ pic.twitter.com/RMMkJnSYwl
— Resistencia Nacional (@ResistenciaNac_) October 16, 2025
El periodista de TN avisó antes de dar a conocer la información: “Esto es real”, ya que el dato es tan insólito que podría tomarse como un chiste.
El conductor expresó al aire: “¿Sabés lo que le están pidiendo del gobierno a Santilli? Que se pele”, y sus compañeros no pudieron evitar estallar de risa.
“Esto es real no es una joda”, tuvo que recalcar Wiñazki, quien aseguró que “le están pidiendo que se rape el pelo para hacer pelado como el pelado que está en la boleta”.