“No a la Reforma Laboral”: Aceiteros activó una campaña “aérea” en la Costa Atlántica
La Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón, popularmente conocida como Aceiteros, inició este fin de semana una publicidad aérea en Mar del Plata y el Partido de la Costa para alertar a trabajadoras y trabajadores sobre la -“regresiva”- Reforma Laboral que impulsa el Gobierno nacional en alianza con gobernadores y legisladores.
“Ellos nunca trabajaron bajo patrón o están al servicio de las patronales y van a votar una ley que no tiene ningún derecho a favor de quienes trabajamos y producimos la riqueza de este país”, señaló el secretario general de la Federación Aceitera, Daniel Yofra.
“Decidimos llevar la campaña contra la Reforma Laboral en la Costa Atlántica porque cuando las y los trabajadores que pueden vacacionar eligen Mar del Plata y otras ciudades balnearias. Muchos de ellos no están enterados de lo regresiva que es esta Reforma Laboral, que nos quiere llevar a condiciones de trabajo de hace más de cien años”, dijo Yofra que mañana martes participará junto a la Federación Aceitera de la movilización en Rosario contra el controvertido proyecto.
Yofra puntualizó que: “Esta reforma no moderniza nada. Debilita y elimina conquistas que costó mucho conseguir y que constituyen toda la fortaleza del sindicalismo argentino, como los convenios colectivos de trabajo de actividad, el ejercicio irrestricto del derecho de huelga, las asambleas y las comisiones internas”.
“Ninguna reforma laboral, que destruyó derechos de las y los trabajadores, creó empleo registrado y de calidad en la Argentina ni en el mundo. Todo lo contrario”, dijo Yofra y aseguró que “la crisis que vive este país no tiene que ver con la ley laboral sino con la política económica del gobierno que destruyó los salarios y, encima, oculta la inflación manipulando el Indec”.
“La falsa ‘modernización laboral’ del Gobierno tiene como enemigos principales a los sindicatos, porque sólo cuando nos organizamos logramos mejorar nuestros salarios y nuestras condiciones de vida. Lo sabemos bien las y los aceiteros, que sólo pudimos tener un salario mínimo vital y móvil -según su definición en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el 116 de la Ley de Contrato de Trabajo- que nos permitiera vivir dignamente cuando nos organizamos e hicimos huelga”, agregó.