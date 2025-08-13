Ninguno de los condenados en la causa Vialidad pagó el decomiso millonario y el tribunal podrá rematar sus bienes
Ninguno de los nueve condenados en la causa Vialidad cumplió con el pago, total o parcial, de los $684 mil millones —equivalentes a unos 537 millones de dólares— establecidos como decomiso por la maniobra fraudulenta. Vencido el plazo, el Tribunal Oral Federal N° 2 quedó en condiciones de avanzar con el remate de los bienes de los implicados.
El plazo de 10 días hábiles fijado por el tribunal expiró hoy a las 9:30 horas sin que se registraran depósitos ni presentaciones de pago. Entre los condenados figuran el empresario Lázaro Báez, el exsecretario de Obras Públicas José López, el exdirector de Vialidad Nacional Nelson Periotti y exfuncionarios de Vialidad de Santa Cruz.
La única actuación fue presentada por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, a cargo del abogado Alberto Beraldi, un día antes del vencimiento. La exmandataria solicitó la suspensión del decomiso, que se establezca un nuevo monto y que el caso pase a la justicia civil y comercial federal.
Según la defensa, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola —quienes elaboraron un listado de bienes de la ex presidenta, sus hijos, Báez y otros condenados para su ejecución en caso de incumplimiento— “omitieron llevar a cabo una investigación patrimonial” que determine con certeza cuáles bienes encuadran en el artículo 23 del Código Penal.
Cristina Kirchner afirmó: “No tuve ni tengo en mi patrimonio cosas que hayan servido para cometer el hecho enjuiciado, ni bienes o ganancias que resulten el producto o el provecho del episodio, y por ende sean decomisables”. Y añadió que su evolución patrimonial y la de su familia es “absolutamente legítima”.
Asimismo, cuestionó la metodología de cálculo empleada por el tribunal para fijar el monto, señalando que el procedimiento “adolece de errores fácticos y jurídicos”. El monto de $684 mil millones fue determinado por peritos de la Corte Suprema aplicando el Índice de Precios al Consumidor del INDEC, mientras que el perito de la defensa, usando tasas del Banco Central, estimó que debería ser de $42 mil millones.
La defensa apeló ante la Cámara de Casación para que revise la decisión y reiteró su pedido de que la causa pase a la justicia civil y comercial federal, donde existe un reclamo civil contra la ex mandataria.