Nicolás Wiñazki sufrió en carne propia la inseguridad de la que el Gobierno se vanagloria de haberla bajado
El periodista Nicolás Wiñazki (45) fue asaltado por dos ladrones encapuchados y armados que escaparon sin golpearlo con algo de dinero y objetos de valor en una casa en obra en Hurlingham. Todo sucedió este lunes, a las 7.30, cuando el trabajador de Clarín y A24 se encontraba en el patio de la propiedad, en el barrio Parque Johnston.
Dos jóvenes delincuentes irrumpieron y lo amenazaron. Empezaron a exigirle plata, pero la víctima les dijo que estaban pintando la casa ya que todavía no está habitada. En el frente, incluso, figura el cartel de “vendido”.
“¡Dame toda la plata, tenés plata!”, le advirtieron. Wiñazki estimó que ambos entraron pensando que no había nadie y dijo que, si bien le apuntaron con armas, no fueron violentos.
“Subí, fijate que están pintando, llevate el auto, lo que quieras”, intentó calmarlos, según reconstruyó en diálogo con Clarín.
El periodista les dio 200 dólares y unos 60.000 pesos que tenía en la billetera. Además, le robaron una mochila, una computadora y una consola Switch de uno de sus hijos.
“¿A qué te dedicás?”, lo interrogaron. “Soy periodista, ¿no me dejás el celular que es mi herramienta de trabajo?”, les rogó, a lo cual los asaltantes accedieron.
Cuando éstos insistieron para revisar la propiedad, Wiñazki trató de persuadirlos para que se fueran: “Ahora vienen los pintores, mirá que son bravos”.
El hecho se produjo en jurisdicción de la comisaría 1ra. de Hurlingham. La Policía bonaerense actuó rápidamente e interviene el fiscal Nicolás Filippini, de la UFI N° 8 de Morón.
Según pudo saber Clarín, los delincuentes se movían en un Peugeot 308 negro cuyo recorrido era analizado a través de las cámaras de seguridad. Lo que se determinó es que huyeron por el Acceso Oeste y que el auto había sido robado días atrás en Morón.
Wiñazki tiene tres hijos y su papá, Miguel, es filósofo y también cuenta con una larga trayectoria en este diario.