Nicolás Pino molesto por el fin de las retenciones 0%: “Realmente el ánimo nos duró poquito”
El presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, expresó su malestar por la breve ventana de oportunidad para liquidar granos con retenciones 0%, ya que el tope dispuesto por el Gobierno se agotó en apenas tres días. En el sector reina el enojo porque el cupo de USD 7.000 millones quedó cubierto en sólo 72 horas.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (ARCA) informó a través de redes sociales: “Se ha alcanzado la registración del cupo de siete mil millones de dólares previsto por el decreto 682/2025, por lo que se ha dado de baja la opción de registración de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) que se encuentren amparadas por el beneficio del citado decreto. A partir de ahora, solo podrán registrarse DJVE bajo el esquema vigente anterior al decreto 682/2025”.
El Decreto 682/2025 establecía retenciones en 0% para los principales granos y subproductos hasta el 31 de octubre de 2025, o hasta cubrir el cupo de US$ 7.000 millones, lo que ocurriera primero. El anexo incluía a los complejos soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo, así como derivados agroindustriales como harina, pellets, aceites, biodiesel, harina de trigo y malta. Luego, el Decreto 685/2025 amplió el beneficio a productos cárnicos.
Pino señaló: “Nunca dudamos de que esos siete mil millones se alcanzarían, porque en una oportunidad como esa los productores reconocen la posibilidad de vender su producto. Lo que sí sorprendió fue que en cuarenta y ocho o setenta y dos horas se cubriera el total del cupo disponible y que todo vuelva a la situación anterior. A partir de ahí, desde anoche en La Rural comenzamos a analizar cómo se dio esta situación, si ese beneficio realmente llegó al productor, si pudo aprovecharlo o no”.
El dirigente rural agregó: “Resulta llamativo que, en tan poco tiempo, la exportación haya presentado tantas declaraciones juradas para cubrir semejante monto. Por eso, es importante manejar información concreta y establecer cómo se distribuyeron esos recursos. Mirando hacia adelante, si los derechos de exportación regresan a los niveles previos, los productores necesitamos certezas sobre el valor que tendrá nuestro producto de ahora en adelante”.
En diálogo con Radio Mitre, Pino remarcó: “El decreto establecía vigencia hasta el 31 de octubre o hasta agotar los siete mil millones de dólares, lo que ocurriera primero, y muchos productores quedaron afuera. Si se extendiera hasta el 31 de octubre, podría beneficiar realmente al productor. Realmente el ánimo nos duró poquito”.
Según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), hasta el 24 de septiembre se habían anotado ventas al exterior por 11,47 millones de toneladas, valuadas en USD 4.181 millones, lo que representa el 59,7% del tope del decreto y casi duplica el récord del 31 de agosto de 2018 (6 millones de toneladas).
La entidad resaltó el caso del complejo soja, que por primera vez desde marzo de 2002 gozó de retenciones cero. No obstante, aclaró que el cupo fue reducido en relación a la mercadería pendiente de exportación. “Al precio FOB vigente el viernes, el valor total del trigo, maíz, poroto, harina y aceite de soja que resta vender al exterior asciende a USD 9.770 millones. Pero el tope para aprovechar el beneficio fue de apenas USD 7.000 millones”, indicó.
El analista Salvador Vitelli también subrayó la magnitud de las operaciones: “Re mil voladas las DJVE hoy. Entre soja y sus derivados y maíz anotaron más de 9 millones de toneladas. Entre todos los productos, USD 4.200 millones. Recuerden, el 90% de esas divisas se liquida en los tres días hábiles”, escribió en X.