Nicolás Miranda, artista chileno, puso un muñeco de Milei como perro faldero de Trump en el Museo de Cera de Madrid
Un artista chileno, Nicolás Miranda, irrumpió en el Museo de Cera de Madrid e intervino una exposición oficial que recrea el Salón Oval de la Casa Blanca. A los pies de Donald Trump, Miranda instaló una figura de Javier Milei como un perro faldero y de Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, vestido de Chucky. Según aseguró más tarde, buscó “reflejar la decadencia occidental contemporánea”.
“Yo trabajo el arte de acción y el arte contextual, que tienen que ver con leer situaciones ya dadas, en este caso la escena que hay en el museo”, se despachó en la tarde del martes ante la prensa Miranda, chileno de origen pero con documento argentino, dado que vivió durante doce años en la Ciudad de Buenos Aires. Un rato antes había irrumpido brevemente en el Museo de Cera de Madrid junto con un grupo de cómplices y se dirigió hacia una sala específica en la que está emplazada una representación escenográfica del Despacho Oval de la Casa Blanca.
En la sala reciben a los visitantes figuras en cera y de notoria similitud de Donald Trump, su esposa Melania y del expresidente Barack Obama. Melania Trump, actual primera dama, recreada tocada con un vestido blanco y anguloso, con zapatos del mismo color. Trump y Obama, ambos de traje: el primero con corbata roja, el segundo, con una a rayas rojas y azules. Entre ambos un sillón. Todo a escala humana.
Durante treinta minutos, Miranda y su grupo de cómplices entraron en la sala en cuestión, con mochilas y cámaras de foto a cuestas, y comenzaron su intervención. En el sillón emplazaron un muñeco del reconocido y sanguinario personaje de películas Chucky, aunque con la cara de Netanyahu, premier israelí.
En el piso, a los pies de Trump, una figura de un perro faldero con la cara de Javier Milei.
De tamaño pequeño y regadas por el piso, tres representaciones de ratas con las caras de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, de Luis Martínez-Almeida, alcalde de la capital española, y de Santiago Abascal, líder del partido de derecha Vox.
Tituló a su intervención “Child’s play” en referencia a la película cuyo protagonista es Chucky. En sus redes sociales, escribió al respecto: “El proyecto ‘Child’s play’ se sitúa en tiempos convulsos y hostiles, en los que el instinto feroz de supervivencia animal se impone sobre la razón humanitarista”.
El equipo del artista chileno dejó pasar media hora desde su instalación, tomó variadas fotografías, desinstaló la intervención, guardó los muñecos en sus mochilas, y se fue. Horas más tarde, Miranda aseguró a la agencia EFE: “Yo trabajo el arte de acción y el arte contextual, que tienen que ver con leer situaciones ya dadas, en este caso la escena que hay en el museo, y mezclarlas con situaciones a nivel global, como es el genocidio en Gaza”.
“A mí me interesa el lenguaje y, siendo sincero, tocar los cojones”, continuó su explicación el artista, quien asegura que “evita el panfleto” y quería montar un “retablo de ultraderecha” que mostrara la “paradoja” y las “contradicciones del sistema.