Nicolás Márquez, el biógrafo de Milei, respaldó las críticas del “Gordo Dan” contra el Islam
La interna entre tuiteros libertarios y la familia Menem por el Islam sumó un nuevo capítulo tras los festejos de Año Nuevo. Esta mañana, Nicolás Márquez, biógrafo de Javier Milei, salió al cruce de Zulemita Menem, hija del expresidente Carlos Menem, por su carta pública en la que cuestionó al principal propagandista del Gobierno, Daniel Parisini -más conocido en redes sociales como Gordo Dan- por vincular su religión con el terrorismo.
“El Islam es lo que es y no lo que Zulema cree de buena fe que es: si ella exhibiese su bella figura en un país bajo leyes islámicas, no tardaría en ser apedreada”, escribió Márquez en su cuenta de X y aseguró que se debe generar conciencia contra la fe islámica para evitar la invasión que sufre Europa.
Respaldó, así, los dichos de Parisini, que había llamado a impedir el avance del Islam en la Argentina y asoció la religión que profesa la familia Menem con la violencia física contra las mujeres.
De qué "igualdad" habla @zulemitamenem si la mujer es una sierva del hombre, sin derechos políticos, reducida a la categoría de mascota, vive toda su vida encapuchada y sometida a la ablación clitoriana para que ni pueda tener goce erótico? El Islam es lo que es y no lo que… pic.twitter.com/ifUEgX7kyB
— Nicolás Márquez (@NickyMarquez1) January 1, 2026
Gordo Dan también había vinculado al Islam con la pedofilia y el terrorismo. “La conclusión lógica a la que uno llega es que lo que no funciona no es la conducta individual de cada terrorista, golpeador, violador, pedófilo o asesino per se, sino el completo sistema de creencias en su totalidad y desde el principio siendo absolutamente legítima la generalización”, sostuvo el conductor del programa de streaming La Misa.
“De qué ‘igualdad’ habla Zulemita Menem si la mujer es una sierva del hombre, sin derechos políticos, reducida a la categoría de mascota, vive toda su vida encapuchada y sometida a la ablación clitoriana para que ni pueda tener goce erótico?”, cuestionó.
A continuación, y pese al pedido de la hija del expresidente de no realizar generalizaciones sobre su religión, el escritor redobló la apuesta y aseguró. “Tenemos que concientizar desde ahora respecto de esta barbarie político-cultural antes que padezcamos la invasión que sufre Europa, siempre con la anuencia y el aplauso del cáncer izquierdista”.