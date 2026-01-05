Nicolás Maduro ya está en el Tribunal de Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro ya se encuentra junto a su esposa, Cilia Flores, en el Tribunal Federal de los Estados Unidos “Daniel Patrick Moynihan”, una imponente torre de 27 pisos en las afueras de Chinatown. La comparecencia de ambos podría ser breve. Se espera que a partir de las 14 (hora Argentina) Maduro y Flores se declaren inocentes, y es casi seguro que el juez que preside el caso, Alvin K. Hellerstein, ordenará sus detenciones. Podría pasar más de un año antes de que se constituya un jurado para evaluar las pruebas en su contra.
Alrededor de las 7.15 hora local (9.15 en la Argentina), una caravana que transportaba a Maduro y a su mujer, Cilia Flores, salió de la cárcel donde se encuentra detenido, el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, rumbo a un campo deportivo cercano donde lo esperaba un helicóptero. Maduro salió esposado y con el típico uniforme caqui de prisión y gafas naranjas, escoltado por agentes de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).
En imágenes aéreas de televisión se pudo ver a Maduro bajando de una camioneta y dirigiéndose lentamente hacia el helicóptero bajo la vigilancia de un guardia armado. Poco después, el derrocado líder chavista llegó a Manhattan, donde fue transportado en un vehículo blindado hacia el Tribunal Federal del Bajo Manhattan.
Maduro, de 63 años, es acusado de traficar cocaína a Estados Unidos al igual que su esposa, Cilia Flores, en asociación con grupos violentos, como los cárteles mexicanos de Sinaloa y Los Zetas, las FARC colombianas y el Tren de Aragua de Venezuela.
Maduro ha negado durante mucho tiempo todas las acusaciones, alegando que eran una máscara para los planes imperialistas sobre el petróleo venezolano.
Es probable que este lunes el juez aborde la cuestión de la prisión preventiva y, dadas las circunstancias, es casi seguro que ordenará que los acusados permanezcan detenidos sin fianza en espera de juicio. La defensa también puede plantear inquietudes sobre las condiciones en el Centro de Detención Metropolitano, una problemática cárcel que ha albergado a otros detenidos de alto perfil. Y el juez preguntará a los fiscales y a los abogados defensores cuánto tiempo necesitarán para prepararse para el juicio.
Según señala The New York Times, el enjuiciamiento de un líder de una nación soberana, capturado de su país en una operación militar, probablemente dará lugar a argumentos que rara vez se escuchan en un tribunal estadounidense. Los abogados de Maduro podrían impugnar, por ejemplo, la legalidad de su arresto y deportación a Estados Unidos. También podrían argumentar que, como líder de Venezuela, goza de inmunidad procesal.
La acusación formal publicada el sábado acusa al Maduro de conspiración narcoterrorista y conspiración para importar cocaína, entre otros cargos y a su mujer, de conspiración para traficar cocaína. Los cargos podrían implicar severas penas: de ser declarado culpable, podría enfrentar entre 30 años y cadena perpetua. Los cargos surgieron de una larga y exhaustiva investigación de la DEA.
El juez Alvin Hellerstein, de 92 años, fue nombrado juez federal en 1998 por el presidente Bill Clinton y recientemente presidió los intentos del presidente Trump de trasladar su condena penal en Manhattan a un Tribunal Federal, un asunto que aún está pendiente. Los magistrados de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur, dirigidos por Jay Clayton, se encargarán del caso.
Según The New York Times, Maduro estará representado por un abogado de oficio, David Wikstrom, un penalista de larga trayectoria en la ciudad, aunque es probable que también contrate un abogado privado. Wikstrom representó al hermano de Juan Orlando Hernández, expresidente hondureño condenado por cargos similares a los de Maduro, pero indultado por Trump. También es padre de Derek Wikstrom, uno de los fiscales en el caso contra el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams.
Si bien el caso tiene importantes implicaciones geopolíticas y ha atraído mucha atención en Israel y las comunidades judías del mundo por la histórica alianza de Maduro con Irán y Hezbollah y sus reiterados ataques a Israel y el sionismo, el magistrado ha enfatizado constantemente a lo largo de su carrera que su identidad personal o religiosa no influye en sus decisiones judiciales.
La condición judía de Hellerstein rara vez se menciona en los medios generales y tiene una reputación de estricta independencia judicial y un meticuloso cumplimiento de los procedimientos.
A lo largo de su carrera, ha intervenido en litigios complejos y políticamente sensibles, incluyendo importantes casos financieros y demandas civiles derivadas de los atentados del 11 de Septiembre. Es conocido por sus fallos detallados y su enfoque metódico en cuestiones probatorias.
Nacido en la Ciudad de Nueva York en 1933, Hellerstein se recibió de abogado en la Universidad de Columbia, trabajó en la Procuraduría Militar y en la faz privada antes de asumir como juez en 2011.
Abogados que lo conocen lo describieron como «duro, metódico y astuto, al mismo tiempo que inflexiblemente justo».
Hellerstein ha dictado fallos en línea u opuestas a las posiciones de la administración Trump.