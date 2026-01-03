Nicolás Maduro llegó a Nueva York y fue trasladado a una cárcel federal
El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este sábado a Nueva York, donde fue trasladado al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal situada en el distrito de Brooklyn, según la cadena estadounidense CNN.
El avión militar Boeing 757 que trasladó al dictador venezolano, aterrizó en Nueva York, donde está previsto que comparezca en los próximos días ante un Tribunal Federal para responder a acusaciones de narcoterrorismo y otros tres cargos, tras haber sido detenido por fuerzas estadounidenses en Caracas.
El mandatario venezolano arribó a la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, un aeropuerto militar en el norte de Nueva York, donde decenas de agentes de distintas agencias federales, como el FBI o la Administración de Control de Drogas (DEA) le esperaban, a una temperatura de 2 grados centígrados bajo cero.
Estaba previsto que Maduro fuera trasladado en helicóptero al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal situada en el distrito de Brooklyn, según medios locales.
Maduro fue acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y este sábado se hizo pública una acusación sustitutiva en ese mismo Tribunal que reitera cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas.
La imputación fue hecha pública por el juez federal Alvin K. Hellerstein, quien ya supervisaba la causa abierta en 2020.
La acusación original, basada en una investigación de la DEA, señalaba a Maduro como líder del Cartel de los Soles, una red vinculada a altos mandos militares venezolanos que buscaba enriquecerse y “utilizar la cocaína como un arma contra Estados Unidos”.
Maduro fue detenido en Miraflores, la residencia presidencial en Caracas, junto con su esposa, Cilia Flores, que también ha sido trasladada a Nueva York en el mismo avión.