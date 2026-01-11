Nicolás Maduro desde la cárcel de Nueva York: “No estemos tristes, que estamos bien, somos unos luchadores”
El depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro aseguró desde prisión que se encuentra “bien” y con ánimo firme, y pidió a sus seguidores que no estén tristes. El mensaje fue transmitido por su hijo, Nicolás Maduro Guerra, mientras miles de militantes chavistas se movilizaron en Caracas para exigir su liberación.
“Los abogados nos han dicho que está fuerte. Dijo que no estemos tristes, que ‘nosotros estamos bien, somos unos luchadores’”, afirmó Maduro Guerra —conocido como Nicolasito— en un video difundido por un dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
El parlamentario chavista sostuvo además que su padre es “un hombre que no pudieron vencer por ninguna vía”, y que su detención respondió al uso de “una fuerza desproporcionada”. “No lo vencieron. Él está fuerte”, insistió.
Días atrás, Nicolasito tuvo un rol destacado durante la instalación de la Asamblea Nacional, donde pronunció un discurso de respaldo a la presidenta interina Delcy Rodríguez. “Ellos volverán. Nuestros ojos lo verán. Seremos testigos de ese momento histórico”, aseguró el diputado.
Las declaraciones sobre la situación de Maduro se producen en un contexto de crecientes tensiones internas dentro del chavismo. Días antes, Maduro Guerra había advertido sobre “traiciones” en las filas del movimiento. “La historia dirá quiénes fueron los traidores”, expresó en un audio difundido en redes sociales.
El sábado, alrededor de 1.000 personas se concentraron en el oeste de Caracas, entonando consignas como “¡Maduro y Cilia son nuestra familia!”. La movilización coincidió con el aniversario de la investidura de Maduro para un tercer mandato, tras elecciones consideradas fraudulentas por la oposición, Estados Unidos y otros países.
Llamó la atención la ausencia de figuras clave del chavismo, como Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello y la propia Delcy Rodríguez, quien asumió la presidencia de manera interina tras la captura de Maduro.
“No vamos a descansar ni un minuto hasta tener de vuelta al presidente”, prometió Delcy Rodríguez durante una actividad en el barrio de Petare. “Lo vamos a rescatar, claro que sí”, afirmó en un acto transmitido por la televisión estatal.
En paralelo, la mandataria interina inició un proceso de acercamiento diplomático con Estados Unidos, con el objetivo de reanudar relaciones rotas desde 2019, y prometió avanzar en la excarcelación de presos políticos. Una misión de diplomáticos estadounidenses visitó Caracas el viernes para evaluar una “reanudación gradual” de los vínculos bilaterales.
Sin embargo, el presidente estadounidense Donald Trump advirtió que Delcy Rodríguez “va a pagar un precio muy alto” si no colabora con la estabilización del país. Trump aseguró además que Venezuela comenzó “a lo grande” la liberación de presos políticos, aunque organizaciones no gubernamentales solo confirman entre 16 y 21 liberaciones, muy por debajo de los 800 a 1.200 detenidos que estiman existen en el país.
Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados el 3 de enero durante un operativo estadounidense en Caracas que dejó unos 40 muertos, en su mayoría integrantes del anillo de seguridad presidencial. Ambos comparecieron el 5 de enero ante el juez federal Alvin K. Hellerstein, en Manhattan, donde se declararon inocentes.
La próxima audiencia fue fijada para el 17 de marzo de 2026. Hasta entonces, permanecerán detenidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.
Según fiscales estadounidenses, las causas contra Maduro se remontan a 2020 e incluyen conspiración de narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armas de uso militar. El Departamento de Justicia sostiene que el exmandatario utilizó durante años el tráfico de drogas como herramienta contra Estados Unidos.
El propio Nicolás Maduro Guerra, de 35 años, también figura entre los acusados por la Justicia estadounidense, señalado por conspiración para importar cocaína y posesión de armas de fuego.