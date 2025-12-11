Nicolás Maduro cruzó a Milei por su apoyo a Corina Machado: “El ridículo fue a Oslo y se volvió en diarrea”
Sin nombrar a María Corina Machado, Nicolás Maduro brindó un discurso en el que cuestionó la entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana, al enaltecer a “las personalidades más importantes del Comité de Paz de Oslo que rechazaron que el premio se llenara de sangre y guerra”.
En un tono desafiante, apuntó también contra Javier Milei y el presidente panameño José Mulino por haber viajado a la capital noruega para respaldar a la dirigente opositora, que finalmente no llegó a recibir el premio.
El mandatario argentino suspendió su agenda y emprendió dos horas antes de lo previsto su retorno a Buenos Aires ante las demoras en el arribo a Oslo de Machado. Un rato antes, había participado de la entrega del galardón que recibió la hija de la principal opositora al régimen de Maduro.
“Me dicen que el ridículo de Milei y el parásito de Mulino se sumaron a la lujosa habitación de su hotel y se fueron en diarrea cuando vieron al pueblo de Noruega en las calles gritando ‘El pueblo unido, jamás sera vencido'”, lanzó Maduro en referencia a algunas protestas en Oslo de militantes afines a grupos de izquierda en contra del Nobel entregado a Machado.
Sin embargo, omitió la denominada Marcha de las Antorchas, que recorrió la capital europea antes de la ceremonia y tuvo una presencia multitudinaria.
“Hoy aplaudo al pueblo de Oslo. Las imágenes de hoy son impactantes en las calles. A diez grados bajo cero, ahí están miles de personas en las calles. Los pueblos del mundo nos están observando y apoyan a Venezuela. Y nosotros vamos a seguir triunfando por el camino de la paz, la estabilidad y el desarrollo a la máxima felicidad posible de nuestro pueblo”, indicó el líder chavista ante pescadores y campesinos durante un acto en Caracas por el 166° aniversario de la Batalla de Santa Inés, en coincidencia con la ceremonia celebrada en Oslo.
En otro tramo de su extenso discurso, Maduro exigió a Estados Unidos “el cese de intervencionismo ilegal y brutal”, en medio de las crecientes tensiones por el despliegue aeronaval estadounidense en el Caribe.
Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) arremetió contra los presidentes Javier Milei (Argentina) y José Mulino (Panamá) durante una marcha en Caracas contra el Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado. El mandatario venezolano se burló de ambos y afirmó que “se fueron en… pic.twitter.com/W0Qn4F4Y5W
— GlobaLAT (@globaLATvideo) December 10, 2025
“Basta de guerras eternas, carajo. Basta de guerras imperiales”, afirmó, antes de recurrir nuevamente al inglés para enviar un mensaje al Gobierno estadounidense: “No more Vietnam. No more Somalia. No more Irak. No more Afganistán. No more Libia”.
“Desde Venezuela exigimos: basta de políticas de cambio de régimen, de golpes de Estado y de invasiones en el mundo”, completó el líder chavista.
EE.UU. incautó este miércoles un barco petrolero frente a las costas de Venezuela, en un operativo en el que participaron helicópteros desde los cuales descendieron militares armados que abordaron la nave. “Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un gran petrolero… de hecho, el más grande jamás incautado”, afirmó Donald Trump ante periodistas en la Casa Blanca.
“Fue incautado por buenas razones”, se limitó a decir, y añadió que asumía que Washington se quedaría con el cargamento.
Horas más tarde, la fiscal general estadounidense, Pamela Bondi, publicó imágenes del operativo en su cuenta de X y aseguró que la embarcación transportaba crudo con destino a Irán.