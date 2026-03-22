Nico Paz y Maxi Perrone quieren ir al Mundial, aportando goles para la aplastante victoria de Como, que acaricia la Champions
El Como 1907 goleó, se divirtió y aplastó al Pisa (5-0) para acercarse a la Champions League, en lo que sería una temporada histórica para el elenco que dirige Cesc Fàbregas. Dos argentinos son protagonistas: Nico Paz y Máximo Perrone, que celebraron su convocatoria a la selección argentina con un gol cada uno.
Fue la quinta victoria consecutiva en Serie A y séptimo partido seguido sin conocer la derrota, incluyendo la semifinal de Copa Italia. Porque este equipo, además de pelear por finalizar entre los cuatro primeros en su segunda temporada en la élite tras su ascenso en 2024, está en semifinales de la Coppa, emparejado con el Inter, con todo el derecho a soñar por el título.
Ante el recién ascendido Pisa, equipo en el que juega el español Raúl Albiol y el chileno Felipe Loyola -que se fue de Independiente en este mercado-, no tuvo ningún tipo de piedad. Sabía que la Juventus había empatado, por lo que aprovechó para distanciarse y asentarse en el cuarto lugar de la tabla, cada vez más suyo, cada vez más cómodo en esa zona que a final de temporada le podrá dar una alegría inmensa.
Cinco goles y cinco goleadores diferentes. Todos en el Como están enchufados. El trabajo de Fàbregas da sus frutos. Es uno de los mejores equipos de la Serie A. Por individualidades y como bloque.
No las necesitó ante el Pisa, al que atropelló sin miramientos. El hispano senegalés Assane Diao, ya recuperado de su lesión en el pie, pieza clave de Fàbregas, abrió el marcador en el minuto 7, letal con espacios y al hueco. Y asistió a la media hora de duelo al griego Tasos Douvikas para encarrilar la victoria.
No tuvo tiempo el Pisa ni siquiera de intentar la remontada porque el croata Martin Baturina, sustituto del español Jesús Rodríguez al minuto 37 por lesión, apagó sus opciones con su gol nada más reanudar tras el descanso, en el minuto 48.
Entre el dominio comasco, el Pisa consiguió marcar dos goles en acciones aisladas, ambos anulados por fuera de juego.
¡NICO PAZ, SEÑORAS Y SEÑORES! ¡NUEVO GOL DEL ARGENTINO, QUE SE SUMA A LA GOLEADA DE COMO SOBRE PISA POR LA FECHA 30 DE LA #SerieAxESPN!
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Aceleró de nuevo el Como 1907 y llegó el tiempo de los argentinos. Primero, el siempre decisivo Nico Paz, goleador por décima vez en lo que va de campeonato (11, sumando Copa Italia), en el que agrega otros seis pases de gol. Es el tercer máximo goleador de Italia, solo superado por dos compañeros, uno de equipo y otro de selección: Douvikas, con 11 tantos y 1 asistencia; y su compatriota Lautaro Martínez, con 14 y 4 pases de gol.
¡MAXI NO QUISO SER MENOS! Pocos minutos después del gol de Nico Paz en la goleada de Como sobre Pisa en la fecha 30 de la #SerieAxESPN, Perrone concretó una muy buena jugada y se sumó al marcador.
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Y cerró en los minutos finales Máximo Perrone, también intocable en el centro del campo para Fàbregas y que tendrá la chance de ganarse un lugar en la lista definitiva de Lionel Scaloni para el Mundial 2026, en la semana de entrenamientos que se iniciará este lunes en Ezeiza y que incluirá los amistosos contra Mauritania y Zambia.
El Como 1907, lanzado a la Champions, mandó un mensaje a navegantes. Manita para meter miedo a Roma y ‘Juve’, sus perseguidores, pero también a Napoli y Milan, tercero y segundo, respectivamente, situados a 5 y 6 puntos de distancia.