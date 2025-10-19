Nico Paz brilla en Italia y alimenta el sueño que explote en el Mundial
Nico Paz es un diamante en bruto. Lo moldeó el Real Madrid pero necesitó salir para terminar de pulirse. Y de la mano de Cesc Fábregas, con la escuela de la Masía del Barcelona a cuestas, en el Como de Italia encontró el lugar donde terminar su desarrollo. Tanto, que con su gol y asistencia de este domingo en el 2-0 frente a la Juventus, se convirtió en el jugador más determinante de la temporada en la Serie A. Y solo tiene 21 años…
No hay ningún futbolista más allá de Nico Paz que haya conseguido aportar más goles (4, con la particularidad que fueron todos como local) y asistencias (4) en las siete fechas que se llevan disputadas de la Primera División italiana. Nacido en España, mientras su papá Pablo jugaba en Tenerife, eligió jugar para la selección argentina, con la que esta semana estuvo en la gira por Estados Unidos, con minutos en los triunfos frente a Venezuela y Puerto Rico.
Y para coronar esa semana especial jugó otro partidazo en el estadio Giuseppe Sinigaglia, a orillas del fastuoso lago que da nombre a la ciudad del norte del país, muy cerca de la frontera con Suiza.
Después de una temporada experimental en la que aseguró su lugar, el Como redobló la apuesta. Y su líder futbolístico es Nico Paz, por el que hizo el esfuerzo de negociarlo con Real Madrid, que contractualmente es el dueño de su ficha e incluso tiene una posibilidad de re-repesca, ante la intención que demuestre el conjunto italiano.
Con la 10 en la espalda, Nico Paz es el salto de calidad de un plantel que, entre otros nombres, esta temporada sumó a Álvaro Morata en el ataque. Pero el argentino fue el protagonista indiscutido para sacarle el invicto a la ‘Vecchia Signora’.
NICO PAZ FROTÓ LA LAMPARA, METIÓ ESTE CENTRO ESPECTACULAR PARA EL GOL DE KEMPF Y COMO YA LE GANA 1-0 A JUVENTUS
Primero, como el científico de una jugada de laboratorio espectacular desde el córner. Nico Paz jugó cortó para el francés Lucas Da Cunha y fue a su espalda, para recibir una pisada que le dejó el balón para un centro preciso a la carrera al segundo palo, donde el alemán Marc-Oliver Kempf solo tuvo que empujar. Golazo.
Ubicado como medio centro hacia la derecha (en la contención se destaca otro argentino como Máximo Perrone), para jugar con su perfil amplio, el zurdo fue protagonista para liquidar la historia. A los 79 minutos, en un contragolpe en el que usó su tranco por sus piernas largas, se metió adentro del área, dejó pagando a su marcador con un enganche y sacó un zurdazo espectacular, sin recorrido, que se clavó contra el palo alejado del arquero Michele Di Gregorio.
¡POR FAVOR, NICO, ESTÁS ENCENDIDÍSIMO! ¡GOLAZO DE PAZ PARA EL 2-0 DE COMO ANTE JUVENTUS!
En el festejo, Nico Paz abrió sus brazos como buscando explicación para lo que había hecho. Antes del partido, al argentino ya le habían entregado por segundo mes consecutivo el premio a la “estrella en ascenso” (reservado para aquellos Sub 23 de la Serie A), por sus pasadas actuaciones.
Previo al inicio del partido, Nico Paz recibió el premio "Rising Star Of The Month"
Como para que no quedaran dudas, el 10 del Como repitió una actuación sublime que incluyó además otros cuatro pases clave en 53 toques de pelota, en los que le cometieron tres infracciones.
Con el triunfo, el Como de Fábregas (que estuvo en un palco suspendido por “actitud intimidatoria” hacia un árbitro) alcanzó a la Juve en la tabla de posiciones con 12 puntos, a tres de los líderes Inter, Napoli y Roma, aunque el Milan puede quedar arriba de todos si derrota este domingo a la Fiorentina en el último turno (16:45).