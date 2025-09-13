Nico González debutó con gol en el Atlético de Madrid: Julián Álvarez salió reemplazado “por precaución”
Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, no esperó demasiado para darle la titularidad a Nico González, el futbolista argentino que fue presentado esta semana en el conjunto de la capital española. La apuesta del DT se demoró 57 minutos en dar sus dividendos: el surgido en Argentinos Juniors, con pasado en Fiorentina y Juventus, puso el 2-0 sobre Villarreal, que llevó alivio al estadio Metropolitano y le dio la primera victoria de LaLiga a los rojiblancos.
El tanto del zurdo, que viene de jugar con la selección de Lionel Scaloni tanto contra Venezuela como frente a Ecuador por Eliminatorias, fue mucho más que un gol. Es que sirvió también para despejar la sensación de incertidumbre que sobrevoló el partido durante esos instantes, en el arranque del segundo tiempo, cuando la ventaja era corta y el Cholo había tomado la decisión de reemplazar a Julián Álvarez por Alexander Sørloth.
¡GOOOL DE ATLÉTICO DE MADRID!
Gran pase de Julián Álvarez para Pablo Barrios que puso el 1-0 contra Villarreal.#LaLigaEnDSPORTS | #AtletiVillarreal pic.twitter.com/r3MN7F54Or
— DSPORTS (@DSports) September 13, 2025
El Araña había sido clave en la primera mitad porque de una avivada suya nació el 1-0: se anticipó a un error del rival, robó un pase atrás al arquero y cedió la pelota en forma de asistencia, todo con el mismo gesto, para el tanto de Pablo Barrios, que definió solo.
La salida en el entretiempo del ex River fue “por precaución”, según informó rápida y sugestimente la página oficial del Atlético, como para descartar cualquier polémica alrededor de la relación del atacante con el DT, siempre en la mira. A la espera de algún parte oficial, la decisión parece lógica. El Colchonero debuta esta semana en la fase de la liga de la Champions League con uno de los partidos más difíciles del semestre: visita a Liverpool en Anfield.
El gol de Nico evitó cualquier disgusto. Se jugaban 7 minutos del segundo tiempo cuando el extremo por izquierda se tuvo fe y siguió lo que era una trepada aislada por la derecha de Marcos Llorente, quien enganchó un par de veces y terminó tirando un centro que parecía inofensivo, en especial porque superaba al gigante Sørloth. Fue González el que le puso peligro a toda la acción porque apuró la carrera, atacó la pelota y clavó un frentazo inatajable para el arquero Luiz Júnior. Cerca de ellos estaba Juan Foyth, defensor argentino del Submarino Amarillo, testigo privilegiado de la primera vez de su compatriota.
¡GOL DE NICO GONZÁLEZ EN SU DEBUT!
El argentino cabeceó y puso el 2-0 para Atlético de Madrid frente a Villarreal.#LaLigaEnDSPORTS | #AtletiVillarreal pic.twitter.com/NeGMLvBGo8
— DSPORTS (@DSports) September 13, 2025
González terminó saliendo reemplazado cuando quedaban 15 minutos para el final del partido y recibió su primera ovación como jugador del Atlético de Madrid. El que completó los 90 fue el incansable Giuliano Simeone, otro que conectó Guayaquil y Madrid en estos días. Al hijo del DT lo define una jugada: cubrió una pelota sobre el final para ganar un saque de arco y lo festejó como si fuera un gol.
El Atlético cerró sin problemas el partido contra Villarreal, que venía invicto tras cuatro fechas, y festejó su primer triunfo del campeonato tras un comienzo algo irregular que lo tuvo cayendo en forma inesperada ante Espanyol en la primera fecha, e igualando luego frente a Elche y Alavés, dos rivales a los que se suponía superior.