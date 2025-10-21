Ni él se lo cree… Caputo dice que es ministro de Economía pues “lo hago por la Patria”
El ministro de Economía, Luis Caputo, atacó a Agustín Rossi y su hija, Delfina, luego de un posteo en el que se sembraban sospechas sobre sus vínculos con el banco JP Morgan y el plan recompra de deuda y afirmó que “lo hace por la Patria”. Asimismo, reveló que tiene dos hijos que trabajan “gratis” para el Estado Nacional.
Caputo respondió a un posteo de Delifina Rossi, actual directora del Banco Ciudad, e hija del ex ministro de Defensa, Agustín Rossi, en duros términos.
Delfina señaló: “1° acto: Caputo trabaja en el JP Morgan. 2° acto: Caputo, ya ministro, toma una deuda impagable. 3° acto: Caputo, ministro nuevamente, anuncia que recompra esa deuda, con ‘asistencia’ del JP Morgan y organismos internacionales. ¿Qué nombre le ponemos a esta obra?”.
Delfina, somos y representamos exactamente lo opuesto.
Yo podría trabajar en el sector privado por más de 10 veces de lo que gano en el sector público.
Lo hago por la patria.
También tengo dos hijos que trabajan conmigo y sabes cuánto cobran? Nada. Trabajan gratis para el… https://t.co/KWWopmsUA9
— totocaputo (@LuisCaputoAR) October 21, 2025
A esto Caputo contestó: “Delfina, somos y representamos exactamente lo opuesto. Yo podría trabajar en el sector privado por más de 10 veces de lo que gano en el sector público. Lo hago por la patria”.
“También tengo dos hijos que trabajan conmigo y sabes cuánto cobran? Nada. Trabajan gratis para el Estado, solo para ayudarme a tratar de sacar este país adelante”, añadió el jefe del Palacio de Hacienda.
Luego fue directo contra Delfina: “Vos en cambio, trabajas en el sector público porque en el sector privado no te pagarían ni la décima parte de lo que te pagan en el sector público”.
En esa línea la acusó de trabajar “por acomodo, y para chorear un sueldo que no te merecés. Como siempre lo hizo tu padre. Ojalá los argentinos no tengamos que mantener a tus hijos también”.