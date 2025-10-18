El “Ogro” Fabbiani no va más en Newell’s
La caída 3-1 frente a Argentinos Juniors, el viernes por la noche, marcó el fin del ciclo de Cristian Fabbiani como director técnico de Newell’s Old Boys. Aunque el propio Ogro había expresado su deseo de continuar, el presidente Ignacio Astore decidió dar por finalizado su proceso este sábado, motivado por los malos resultados y un equipo que no mostró respuestas futbolísticas ni anímicas, aunque el club aún no hizo un anuncio oficial.
La Lepra atraviesa una profunda crisis: lleva varias fechas sin reaccionar de manera colectiva ni individual, y su rendimiento se desplomó en el tramo decisivo del torneo. La situación se agrava por la tabla acumulada, donde el conjunto rosarino se encuentra demasiado cerca de la zona de descenso, a solo tres fechas del cierre de la temporada.
Además, Newell’s quedó fuera de toda competencia: sin chances de clasificar a los playoffs del Torneo Clausura 2025 y eliminado de la Copa Argentina, la derrota en el clásico ante Rosario Central en Arroyito, donde Fabbiani apostó a un esquema defensivo, marcó el inicio de la cuenta regresiva de su ciclo.
Este sábado al mediodía, la dirigencia, liderada por Astore, trabaja en definir al entrenador interino que estará al frente del equipo hasta fin de año, en un contexto también marcado por las elecciones del 14 de diciembre.
Los números de Fabbiani en Newell’s
Cristian Fabbiani dirigió 27 partidos con la rojinegra: logró 8 victorias, 10 empates y 9 derrotas, con una efectividad del 42%. Su debut fue el 24 de febrero de 2025, en la derrota 2-0 ante Barracas Central, por la 7ª fecha del Torneo Apertura.
En ese certamen, el equipo mostró cierta mejoría con 4 triunfos, 4 empates y 2 derrotas en las últimas 10 fechas, aunque no alcanzó para entrar en los playoffs. En el Clausura, el derrumbe fue evidente: penúltimo en su zona con apenas 11 puntos (2 victorias, 5 empates y 6 derrotas).
Su mejor desempeño fue en la Copa Argentina, donde superó tres rondas y llegó a los cuartos de final, instancia en la que fue eliminado por Belgrano. Fabbiani se despide de Newell’s con solo una victoria en los últimos 10 encuentros: el 3-2 ante Atlético Tucumán, por los octavos de final del torneo federal.