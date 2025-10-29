Netflix estrena “50 segundos: el caso de Fernando Báez Sosa”, un documental que revive una tragedia que conmovió al país
A casi seis años del crimen que sacudió a la sociedad argentina, Netflix estrenará el documental “50 segundos: el caso de Fernando Báez Sosa”, una serie que reconstruye la trágica noche del 18 de enero de 2020 en Villa Gesell, cuando el joven de 18 años fue asesinado a golpes por un grupo de rugbiers.
Fernando había viajado con amigos de vacaciones, pero una salida al boliche Le Brique terminó en tragedia. Lo que parecía una noche común se transformó en una brutal agresión registrada en video y difundida masivamente, convirtiéndose en uno de los casos más mediáticos de los últimos tiempos.
Las imágenes de la golpiza viralizada en redes sociales desataron un debate profundo en la opinión pública sobre violencia, clase social, justicia y masculinidades, y pusieron bajo la lupa el accionar judicial y policial.
Con la condena firme de los agresores, el documental —dirigido por Martín Rocca, realizador de Nisman: El fiscal, la presidenta y el espía— busca “abrir preguntas incómodas respecto de la violencia en nuestra sociedad”, según explicó el propio director.
“Es difícil describir lo que significa Fernando para los argentinos. Tal vez, atendiendo a esas preguntas incómodas, se encuentre parte de la solución”, sostuvo Rocca, quien definió la producción como “un homenaje a Fernando y un llamado de atención sobre el valor de la vida”.
La serie documental, compuesta por tres episodios, ofrece una mirada íntima a través de los testimonios de la familia, amigos, periodistas, miembros del Poder Judicial y hasta de los condenados y sus allegados.
“50 segundos: el caso de Fernando Báez Sosa” se estrenará en Netflix el 13 de noviembre y estará disponible en todo el mundo.