Netflix compró Warner Bros. Discovery por USD 82.700 millones
La plataforma Netflix anunció este viernes la compra de Warner Bros. Discovery (WBD) por USD 82.700 millones, en el marco de un “acuerdo definitivo” que incluye la adquisición de sus estudios de cine y televisión, además de sus productos HBO Max y HBO.
A través de un comunicado compartido en sus redes sociales, el gigante del streaming precisó que “se espera que la transacción se cierre tras la previamente anunciada separación de Discovery Global, la división de Redes Globales de WBD, en una nueva empresa que cotiza en bolsa, cuya finalización está prevista para el tercer trimestre de 2026”.
Asimismo, destacó que la operación “une dos negocios pioneros de entretenimiento” mediante la combinación de la “innovación” y “alcance global” propios con el “legado centenario” y la “narrativa de primer nivel” de la firma absorbida.
“Franquicias, series y películas tan queridas como The Big Bang Theory, Los Soprano, Juego de Tronos, El Mago de Oz y el Universo DC se unirán al extenso portafolio de Netflix, que incluye Wednesday, La Casa de Papel, Bridgerton, Adolescencia y Extraction, creando una extraordinaria oferta de entretenimiento para el público mundial”, destacaron desde la compañía compradora.
En ese sentido, su codirector ejecutivo Ted Sarandos consideró que, en conjunto, podrán “ayudar a definir el próximo siglo de la narrativa”, mientras que su par Greg Peters agregó: “Esta adquisición mejorará nuestra oferta y acelerará nuestro negocio durante las próximas décadas”.
En referencia a su “misión” de entretener, el primero de ellos sostuvo: “Al combinar la increíble colección de series y películas de Warner Bros. -desde clásicos atemporales como Casablanca y Ciudadano Kane hasta clásicos modernos como Harry Potter y sus amigos- con títulos que definen la cultura como Stranger Things, Cazadores de demonios K-Pop y El juego del calamar, podremos hacerlo aún mejor”.
A su turno, el presidente y director ejecutivo de la empresa comprada, David Zaslav, celebró: “Durante más de un siglo, Warner Bros. ha cautivado al público, captado la atención mundial y moldeado nuestra cultura. Al unirnos con Netflix, garantizaremos que personas de todo el mundo sigan disfrutando de las historias más impactantes del mundo para las próximas generaciones”.