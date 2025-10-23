Néstor Roncaglia supervisó la puesta en servicio del FAL destinado a unidades tácticas de la Policía de Entre Ríos
El ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, junto al jefe de Policía, Claudio González, realizó una visita operativa a La Paz para supervisar personalmente el entrenamiento y la puesta en servicio del Fusil Automático Liviano (FAL) por parte de unidades tácticas de la Policía de Entre Ríos.
Esta medida forma parte de una política de equipamiento y defensa ante el aumento de ataques violentos contra efectivos, incluyendo un reciente incidente registrado en la zona de islas.
El FAL, un arma de probada eficacia utilizada por Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad a nivel nacional, será incorporado de manera estratégica para reforzar la capacidad de respuesta y disuasión de los agentes.
Roncaglia enfatizó la necesidad de dotar a la policía de los medios adecuados para hacer frente a amenazas de alto poder de fuego, especialmente en áreas de difícil acceso. “El FAL es un elemento disuasorio clave. Su presencia en patrullajes fluviales, en la zona de islas y en grandes extensiones rurales, donde la logística y la asistencia rápida se complican, es fundamental”, explicó el ministro.
Señaló que no se puede “enviar a nuestros policías a patrullar zonas calientes desprotegidos. Tras los ataques que sufrimos la semana pasada por vándalos y grupos armados en el perímetro policial, el mensaje es claro: la vida de un policía no es negociable. El Estado los respalda plenamente. Capacitamos, equipamos y estamos listos para defender a quienes nos defienden”.
“Aquellos que agredan a un efectivo en cumplimiento de su deber deben saber que la respuesta será contundente y con toda la fuerza que la ley nos permite utilizar para repeler el ataque. Se terminó la impunidad. La Policía de Entre Ríos está en un proceso de reequipamiento y endurecimiento de su política operativa. Quien pretenda amedrentar a la fuerza o cometer actos vandálicos y criminales en nuestra provincia se encontrará con una fuerza de seguridad que está lista para neutralizar cualquier amenaza”, concluyó Roncaglia.