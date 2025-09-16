Néstor Roncaglia representará a Entre Ríos en la Conferencia Mundial de Seguridad Pública en China
El ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, participará de la Conferencia 2025 del Foro de Cooperación en Seguridad Pública Global, que tendrá lugar en China del 16 al 18 de septiembre.
El Foro de Cooperación Mundial en Seguridad Pública, creado en 2022 con sede permanente en Lianyungang, es una organización internacional no gubernamental que impulsa el intercambio y la cooperación en materia de seguridad pública.
Roncaglia señaló que la convocatoria es clave porque “articular la información sobre los delitos más graves, como terrorismo, narcotráfico, pedofilia e infracciones económicas, permite a los estados accionar de manera conjunta. Además, llevar estadísticas y análisis de la situación mundial representa una oportunidad para pensar soluciones globales”.
La edición 2025 del Foro tendrá como lema “Forjando juntos la seguridad pública global: Acción conjunta para abordar diversas amenazas”, con eje en la cooperación frente a amenazas globales.
Participarán funcionarios de fuerzas de seguridad, académicos, expertos internacionales y representantes de empresas, quienes debatirán los desafíos actuales en un escenario mundial complejo.
Además, se desarrollarán subforos temáticos, una Exposición Tecnológica de Seguridad Pública y visitas técnicas, diseñadas para enriquecer la experiencia de los asistentes.
Cabe destacar que la organización cubre todos los gastos de viaje y estadía de los participantes.