Néstor Roncaglia: “Estamos frente a una verdadera mente criminal metódica”
A medida que pasan las horas, se van conociendo detalles impactantes del plan criminal del uruguayo Pablo Rodríguez Laurta (39), detenido por el doble femicidio de su ex pareja y su ex suegra en Córdoba, y sospechado del homicidio del remisero Martín Sebastián Palacio (49), de quien se cree en “un 99%” que es el cuerpo encontrado este lunes en la zona de Puerto Yeruá, Entre Ríos.
Este martes a la mañana, en conferencia de prensa, el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, reveló que el acusado estuvo “diez días practicando cómo manejar un kayak o piragua” tras alquilar una cabaña en Salto y que cruzó de esa manera desde Uruguay para no dejar rastros, al tiempo que pensaba regresar de la misma forma, con su hijo de 5 años.
“Alquila una cabaña, deja su auto particular ahí, estuvo diez días practicando cómo manejar ese kayak o piragua, se cruza a nuestra provincia y esconde esa piragua en un monte en Puerto Yeruá”, indicó el funcionario.
“Estamos frente a una verdadera mente criminal metódica que manejó todas las variables y no se manejó por un mero impulso”, resumió Roncaglia.
El cuerpo que se presume es de Palacio fue hallado este lunes en medio de un rastrillaje de la Policía de Entre Ríos. “Un oficial siente un olor nauseabundo y encuentra tirado a cinco metros de la banquina, dentro de una bolsa, un cuerpo que fue decapitado, le faltan sus brazos”, precisó el ministro y ex jefe de la Policía Federal Argentina (PFA).
“Creemos que asesinó a Martín para ocultar lo que iba a hacer después”, añadió.
Respecto de la pistola Bersa calibre .380 que le encontraron a Rodríguez Laurta en la habitación 209 del hotel Berlín, Roncaglia sostuvo que “está a nombre de él” y sospechan que “cometió los homicidios con esa arma”.
“Hoy está detenido, sometido a la Justicia y va a tener que pagar por los actos criminales”, advirtió y elogió el trabajo conjunto con la Policía de Córdoba para concretar la detención del sospechoso.
Por su lado, el jefe departamental de Concordia, comisario mayor José María Rosatelli, manifestó que las cámaras de seguridad fueron clave para establecer el recorrido que hizo Rodríguez Laurta tras ser buscado por Palacio, el martes 7 a las 20, en esa localidad.
Por ahora, el sospechoso permanece incomunicado en una celda en Gualeguaychú. Pero su situación se agravó con el hallazgo del cuerpo.
Los fiscales entrerrianos Daniela Montangie y Tomás Tscherning lo van a indagar por “homicidio”. En Córdoba, mientras tanto, lo esperan para imputarlo por el doble femicidio.