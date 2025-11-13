Néstor Roncaglia encabezó el cierre formal del ciclo lectivo 2025 en la Dirección de Institutos Policiales
La Dirección General de Institutos Policiales llevó a cabo el acto de cierre del ciclo lectivo 2025, marcando la culminación de la formación para nuevos efectivos de la Policía de Entre Ríos. El ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, encabezó el acto junto al jefe de Policía Claudio González.
Estuvieron presentes, además, el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein; el subjefe de Policía, Marcelo Claucich, autoridades judiciales, de fuerzas de seguridad y municipales.
Durante la ceremonia, se realizó la entrega de premios y reconocimientos a los primeros promedios de las Diplomaturas para Oficiales; y a los mejores egresados del curso de cabos y sargentos, destacando el mérito y la excelencia académica. Asimismo, se procedió al relevo de abanderados y portaestandarte de la Escuela Superior de Oficiales Dr. Salvador Maciá, un momento significativo que simboliza la transferencia de responsabilidad y honor.
El ministro Roncaglia destacó la importancia de la finalización del ciclo lectivo: “Presenciar este momento, el traspaso de la Bandera y ver a nuestros cadetes me emociona mucho. Es importante acompañar este tipo de eventos porque quienes egresan cumplen una función muy importante en la seguridad pública. Ellos están cumpliendo un sueño de ser policías y nosotros estamos orgullosos de su formación”, sostuvo.
En la misma línea, Hein se refirió a la voluntad política de transformar el servicio de seguridad pública con eje en las personas. En ese sentido, bregó porque “la policía sea refugio del ciudadano. Estamos dando una pelea para que la policía vuelva a ser ‘el que me cuida’. Detrás de cada uno de quienes se forman hay historias fuertes, la política tiene que acompañar; no sólo desde lo discursivo, sino desde lo gestual. Queremos una policía que funcione; allí es donde tienen que estar los recursos del Estado. Creo que esa es la lucha que estamos dando”, destacó.
Las formaciones estuvieron a cargo de efectivos de la Dirección General de Institutos Policiales, incluyendo las Divisiones Coordinación Universitaria, División Escuela de Oficiales, División Escuela de Suboficiales, División Escuela de Agentes, Causantes del IV Curso Nacional e Internacional Formador de Formadores; y la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos.
Este cierre de ciclo lectivo es especialmente relevante por la cantidad de efectivos que finalizan exitosamente sus estudios, fortaleciendo el capital humano de la fuerza policial. Se trata de 53 oficiales ayudantes; 78 cadetes de policía; 183 aspirantes a agentes masculinos; y 89 aspirantes a agentes femeninas.