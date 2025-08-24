Nelson Castro y el caso coimas en la ANDIS: “El silencio del Gobierno es estrepitoso”
El periodista Nelson Castro analizó el escándalo por los audios de presunta corrupción que involucran al ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, y apuntó directamente al Gobierno por su falta de respuesta. “El silencio del Gobierno es estrepitoso, es tan estrepitoso como el contenido de lo que se escucha en los audios”, afirmó.
El conductor de Radio Rivadavia sostuvo que la falta de desmentidas por parte de los implicados es una prueba en sí misma. “El silencio de Diego Spagnuolo y de todos los involucrados indican claramente que el hecho existió. Tanto los audios como los contenidos de los audios no han sido negados por ninguno de los protagonistas”, remarcó Castro.
El periodista defendió la celeridad con la que está actuando la Justicia en este caso, a cargo del juez Sebastián Casanello, y la diferenció de otras causas. “El hecho de que el juez Casanello se haya movido con enorme molicie en casos que involucraban el kirchnerismo, cosa que criticamos, de ninguna manera debe generar el hecho de criticar ahora su accionar con rapidez y diligencia, es lo que corresponde”, aseveró.
Castro ubicó este escándalo en el contexto de otros casos graves como el del fentanilo contaminado, para señalar que “el problema de la corrupción sigue siendo un problema de importancia clave en la Argentina”. Y concluyó con una dura advertencia que trasciende los cargos y las responsabilidades políticas: “Hay que recordar que la corrupción, como lo muestra el caso del fentanilo y otros, mata”.