NBA on fire: Charlotte y Detroit a las piñas
Promediaba el tercer cuarto del partido entre Charlotte y Detroit, por una nueva jornada de la NBA, cuando el pívot de los Pistons, Jalen Duren, intentó iniciar su camino hacia el aro adentro de la zona pintada pero se encontró con la férrea resistencia del francés Moussa Diabaté. Parecía una acción normal de partido, pero lo que siguió a esa acción fue una batalla campal, que incluyó piñas, corridas y varios expulsados.
Faltaban poco más de 7 minutos para el cierre de ese parcial cuando Duren y Diabaté quedaron cara a cara y el jugador de los Pistons le asestó una cachetada. Miles Bridges trató de defender a su compañero y empujó al centro de Detroit, mientras Tobias Harris se abocaba a la difícil misión de contener al francés. Sobrevinieron luego 40 segundos de escándalo.
Moussa Diabaté au cœur d’une bagarre massive entre Detroit et Charlotte : quatre joueurs expulsés
️ https://t.co/ioYZ1Ag7Da pic.twitter.com/aOxIWHTx21
— BeBasket (@Be_BasketFr) February 10, 2026
Desde ambas bancas saltaron rápidamente, algunos para atenuar el momento de tensión, otros para alimentarlo. Personal de Seguridad del estadio de Charlotte se metió al campo de juego para evitar una gresca mayor. Los espectadores situados en las primeras filas no hacían otra cosa que capturar el insólito momento con sus teléfonos.
Después de unos instantes en los que pareció volver la calma, una nueva pelea se generó al otro lado de la cancha. Bridges, en guardia como un avezado boxeador, se midió con Isaiah Stewart, que estaba como suplente de los Pistons, hasta que los hombres vestidos de negro pudieron separarlos.
Chaotic third-quarter brawl during the Charlotte Hornets–Detroit Pistons NBA game.pic.twitter.com/h0zYXOGLrF
— Amine (@AmineTX) February 10, 2026
Finalmente, Diabaté, Bridges, Duren y Stewart fueron expulsados en una noche que continuó tensa. Es que en el último cuarto, Charles Lee, técnico de los Hornets, también se fue anticipadamente a los vestuarios después de tener que ser contenido por Brandon Miller para no ir tras un oficial después de que su jugador, Grant Williams, chocara con Paul Reed de Detroit.
Negative ahh game
Cade Cunningham vs. Charlotte
33 PTS
9 REB
7 AST
1 STL
+/- +14
54.9 TS%#cadecunningham #detroitpistons #nba #basketball #nbabasketball #fyp #babysmoove pic.twitter.com/C81wFvNlPs
— The boy (@iimshodi) February 10, 2026
El resultado, en vista de los graves incidentes registrados en el rectángulo de juego, fue casi una anécdota. Se impusieron los Pistons por 110-104, con 33 puntos y 9 rebotes de Cade Cunningham.
Duncan Robinson anotó otras 18 unidades para los Pistons y Jalen Duren agregó 15 antes de ser expulsado. Para Charlotte, Brandon Miller marcó 24 tantos, mientras que LaMelo Ball y Kon Knueppel sumaron 20 cada uno.