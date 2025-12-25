“Navidad de resurrección”: Juliana Santillán, es viral por su “cultura” religiosa
En una jornada marcada por los mensajes festivos, una de las principales espadas legislativas de La Libertad Avanza (LLA), Juliana Santillán, se convirtió en tendencia este jueves con un posteo donde una vez más demostró sus “cualidades retóricas” para escribir en redes sociales mensajes habitualmente polémicos.
A través de un video publicado en sus redes sociales, la diputada libertaria no solo envió sus deseos para las Fiestas, sino que realizó un fuerte balance de los primeros años de gestión de Javier Milei, acompañándolo con una frase que despertó miles de reacciones: “Feliz Navidad de resurrección”.
Si bien el uso del término “resurrección” fue interpretado por sus seguidores como una metáfora de la supuesta recuperación económica del país que busca el Gobierno de Milei, de modo prepónderante recibió críticas y burlas generalizadas, ya que muchos interpretaron que la legisladora confundió el concepto de la Navidad con el de las Pascuas.
La confusión no tardó en convertirse en tendencia, con explicaciones históricas y religiosas que subrayaron la diferencia entre la Navidad —asociada al nacimiento de Cristo— y la Pascua, que recuerda su resurrección tras la crucifixión.
Santillán se encontraba en Mar del Plata, su ciudad natal, donde viajó para pasar las fiestas junto a su madre y sus hijos, cuando publicó el mensaje que desató la ola de comentarios.
El episodio se suma a otros traspiés públicos protagonizados por la diputada a lo largo del año. En junio, quedó en el centro de la escena tras un cruce televisivo con médicas residentes del Hospital Garrahan, en medio de un conflicto salarial. Durante la discusión, Santillán citó erróneamente el valor de la canasta básica familiar, asegurando que era de 360 mil pesos para un hogar tipo.
Sin embargo, datos oficiales del INDEC indicaban que la canasta básica total para una familia de cuatro integrantes superaba el millón de pesos, mientras que la cifra mencionada por la legisladora correspondía al umbral individual de pobreza. Pese a las correcciones en vivo, Santillán insistió en su afirmación.
También protagonizó intercambios tensos en el Congreso con legisladores de distintos bloques. En una sesión por la Ley de Financiamiento Educativo, el diputado socialista Esteban Paulón deslizó irónicamente que uno de los discursos más “articulados” del debate había sido dictado por auricular, en una referencia que en redes fue asociada directamente a Santillán.