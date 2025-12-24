Navidad con números en rojo: cayeron casi 7% las ventas de juguetes y el mercado quedó dominado por importados
Las ventas de juguetes durante la campaña de Navidad 2023 en Argentina registraron una caída del 6,9% en unidades respecto al año anterior, de acuerdo a un informe de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ). El retroceso estuvo marcado por un consumo más cauteloso, fuertes restricciones presupuestarias en los hogares y decisiones de compra atravesadas por la racionalidad. Aunque diciembre mostró una leve mejora en el ritmo comercial, el sector deposita ahora sus expectativas en la celebración de Reyes Magos.
Actualmente, el 70% de los productos y de las ventas del mercado local corresponden a juguetes importados, un dato que refleja el cambio estructural del sector.
El presidente de la CAIJ, Matías Furió, señaló que, pese al resultado negativo, diciembre tuvo un desempeño mejor al esperado si se lo compara con noviembre, cuando la caída había sido más pronunciada. “En los días previos a Nochebuena se notó una mejora en la actividad, aunque no alcanzó para compensar la baja del Día del Niño ni los fuertes retrocesos de los meses anteriores”, explicó.
Por qué cayó el consumo
Desde la cámara identificaron que las promociones, los descuentos y las opciones de financiamiento fueron claves para sostener parte de las ventas, especialmente en las compras de último momento. La baja de tasas de interés, impulsada por políticas macroeconómicas del Gobierno nacional, permitió a los comercios ofrecer cuotas sin interés, lo que favoreció el uso de medios de pago electrónicos.
Como resultado, tarjetas de crédito, billeteras virtuales y otros medios digitales concentraron cerca del 95% de las operaciones, con una presencia prácticamente nula del efectivo.
Las ventas online, que representan alrededor del 25% del mercado, se mantuvieron estables en relación con 2022, sin mostrar crecimiento. Sin embargo, esta estabilidad se vio afectada por la expansión de plataformas internacionales como Temu y Amazon, que restaron dinamismo a los operadores locales. En contrapartida, el canal físico tradicional sufrió una caída cercana al 10%, incidencia que resultó determinante en el balance final del sector.
El ticket promedio mostró fuertes diferencias según el canal: en jugueterías de barrio rondó los $19.000, en supermercados se ubicó cerca de los $10.000, mientras que en cadenas especializadas ascendió a unos $45.000. Este comportamiento evidenció una clara preferencia por productos de precio bajo y medio, condicionando la estrategia comercial de las empresas.
Producción nacional versus importados
El mercado mostró un contraste marcado entre ambos segmentos. El juguete nacional tuvo un desempeño relativamente positivo, impulsado por precios más estables y una mejor relación precio-calidad, acorde al poder adquisitivo de las familias. En cambio, los productos importados enfrentaron una sobreoferta, con valores fluctuantes y, en muchos casos, desalineados de la realidad económica. La existencia de precios muy dispares para un mismo artículo, ofrecido por distintos importadores, generó confusión y desconfianza entre los consumidores.
Según la CAIJ, los juguetes económicos lideraron el volumen de ventas en un mercado en retracción, mientras que los productos de alto valor, especialmente aquellos vinculados a licencias internacionales, películas y grandes marcas, registraron una baja rotación. El mayor movimiento se dio en categorías que combinan valor lúdico, durabilidad, precio accesible y uso compartido.
Los rubros más demandados
Entre los segmentos con mejor desempeño se destacaron:
- Primera infancia (hasta 4 años): juguetes didácticos, sensoriales, apilables y encastres, con fuerte presencia de producción nacional.
- Aire libre, playa y pileta: lanzaaguas, inflables, baldes y juegos para arena, además de pelotas, triciclos y pata-patas.
- Juegos de mesa familiares: muy elegidos por su valor educativo y social, con protagonismo de marcas nacionales.
- Creativos y manualidades: sets de masas, arte y actividades sin pantallas, especialmente en el segmento de menor ticket.
Por el contrario, los productos premium y con licencias internacionales —como LEGO, Playmobil, Barbie, Cry Babies y vehículos a batería— concentraron buena parte de la demanda en tiendas online del exterior, afectando al comercio electrónico argentino.
Controles y seguridad del producto
En materia de seguridad, la CAIJ destacó el accionar de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, que aplicó sanciones a importadores por comercializar juguetes sin certificación y retiró del mercado productos que superaban los niveles sonoros permitidos para bebés. Las multas superaron los $100 millones e incluyeron la baja de publicaciones digitales y posibles bloqueos fiscales a reincidentes.
Furió remarcó que la cámara continuará con la vigilancia de la cadena de comercialización y subrayó la importancia de comprar juguetes certificados y en comercios formales.
De cara a Reyes Magos, la CAIJ reiteró la necesidad de priorizar juguetes seguros, adecuados a cada edad y comercializados bajo normas vigentes, como forma de proteger a los consumidores y sostener a la industria nacional.