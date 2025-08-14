Maran Suites & Towers

Nancy Ballejos reafirmó su compromiso con Entre Ríos en una nueva edición de “Gobierno en Conversación”

Redacción | 14/08/2025 | Entre Ríos, Política | No hay comentarios

En el marco del ciclo “Gobierno en Conversación”, la diputada nacional Nancy Ballejos destacó la relevancia del trabajo territorial y legislativo, con énfasis en la escucha activa, la generación de proyectos concretos y la búsqueda de consensos. “Legislar es mucho más que una sesión. Es estar cerca de la gente, recoger inquietudes y transformar eso en acción”, afirmó.

La legisladora valoró el trabajo en comisiones y la articulación con instituciones locales, al tiempo que cuestionó la mirada reduccionista de algunos medios sobre la labor parlamentaria. Sobre la situación del PRO, sostuvo que el bloque se mantiene cohesionado: “Vamos juntos en lo que estamos de acuerdo. Compartimos valores como la transparencia, el equilibrio fiscal y la defensa de la propiedad privada”.

Por su parte, Silvia Campos, presidenta de la Departamental Paraná del PRO, resaltó la importancia de contar con Ballejos en el Congreso: “Tener una mujer entrerriana comprometida, que nos escucha y trabaja con seriedad, es una gran fortaleza para nuestra comunidad. Redoblamos el compromiso de trabajar con fuerza para que renueve su banca”.

Ballejos también subrayó la necesidad de brindar oportunidades a la juventud e impulsar el desarrollo productivo, compartiendo una experiencia personal que la motivó a seguir trabajando por quienes “representan un mérito anónimo”.

El secretario Legal y Técnico de la Provincia, Esteban Vitor, acompañó la jornada y describió la situación financiera heredada como “sumamente compleja”, remarcando los esfuerzos del gobierno provincial para reordenar las cuentas públicas con responsabilidad y austeridad.

La diputada cerró con un llamado a fortalecer el arraigo: “Tenemos que recuperar la esperanza y demostrar que vale la pena quedarse y construir desde acá”.

El ciclo “Gobierno en Conversación” es una propuesta conjunta de la Departamental Paraná del PRO y la organización del MID “Rogelio Julio Frigerio”, que busca acercar a la ciudadanía a sus representantes.

