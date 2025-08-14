Nancy Ballejos reafirmó su compromiso con Entre Ríos en una nueva edición de “Gobierno en Conversación”
En el marco del ciclo “Gobierno en Conversación”, la diputada nacional Nancy Ballejos destacó la relevancia del trabajo territorial y legislativo, con énfasis en la escucha activa, la generación de proyectos concretos y la búsqueda de consensos. “Legislar es mucho más que una sesión. Es estar cerca de la gente, recoger inquietudes y transformar eso en acción”, afirmó.
La legisladora valoró el trabajo en comisiones y la articulación con instituciones locales, al tiempo que cuestionó la mirada reduccionista de algunos medios sobre la labor parlamentaria. Sobre la situación del PRO, sostuvo que el bloque se mantiene cohesionado: “Vamos juntos en lo que estamos de acuerdo. Compartimos valores como la transparencia, el equilibrio fiscal y la defensa de la propiedad privada”.
Por su parte, Silvia Campos, presidenta de la Departamental Paraná del PRO, resaltó la importancia de contar con Ballejos en el Congreso: “Tener una mujer entrerriana comprometida, que nos escucha y trabaja con seriedad, es una gran fortaleza para nuestra comunidad. Redoblamos el compromiso de trabajar con fuerza para que renueve su banca”.
Ballejos también subrayó la necesidad de brindar oportunidades a la juventud e impulsar el desarrollo productivo, compartiendo una experiencia personal que la motivó a seguir trabajando por quienes “representan un mérito anónimo”.
El secretario Legal y Técnico de la Provincia, Esteban Vitor, acompañó la jornada y describió la situación financiera heredada como “sumamente compleja”, remarcando los esfuerzos del gobierno provincial para reordenar las cuentas públicas con responsabilidad y austeridad.
La diputada cerró con un llamado a fortalecer el arraigo: “Tenemos que recuperar la esperanza y demostrar que vale la pena quedarse y construir desde acá”.
El ciclo “Gobierno en Conversación” es una propuesta conjunta de la Departamental Paraná del PRO y la organización del MID “Rogelio Julio Frigerio”, que busca acercar a la ciudadanía a sus representantes.