Nahuel Molina metió un golazo, pero el Real Madrid se quedó con el Derby
Real Madrid derrotó 3-2 a Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu, con un doblete de Vinícius Júnior y un gol de Federico Valverde, tras ir perdiendo 0-2, y se mantiene a cuatro puntos del líder Barcelona en LaLiga.
En un partido vibrante en el estadio Santiago Bernabéu, el equipo de Álvaro Arbeloa se impuso 3-2 en esta nueva edición del clásico correspondiente a la jornada 29 de La Liga, en un encuentro cambiante donde el local reaccionó a tiempo y se quedó con tres puntos fundamentales para seguir en la pelea por el campeonato.
¡¡IMPRESIONANTE GOLAZO DE NAHUEL MOLINA EN EL BERNABÉU!! ¡¡EL ARGENTINO PUSO EL 2-2 DEL ATLÉTICO DE MADRID EN EL CLÁSICO CONTRA REAL!!
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— SportsCenter (@SC_ESPN) March 22, 2026
El Colchonero había logrado ponerse en ventaja con el tanto de Ademola Lookman, quien definió dentro del área tras una exquisita asistencia de taco de Giuliano Simeone. Más tarde, Nahuel Molina amplió la diferencia para el equipo dirigido por Diego Simeone, que hasta ese momento estaba haciendo muy bien las cosas y, por rendimiento, merecía llevarse el resultado.
Sin embargo, Real Madrid mostró una gran capacidad de reacción en un momento muy complicado y logró revertir el marcador apoyado en una actuación ofensiva de alto vuelo.
Federico Valverde descontó para el Merengue y encendió la remontada. Luego apareció Vinícius Júnior, que marcó un doblete para sellar el 3-2 definitivo en condición de local, desatando la euforia en el Bernabéu.
Sobre el final del partido, el futbolista de la Selección de Uruguay fue expulsado y dejó al equipo con diez jugadores en los últimos minutos del encuentro, lo que obligó al Madrid a resistir para sostener la ventaja.
Con este resultado, Real Madrid alcanzó los 69 puntos en el campeonato y se mantiene en el segundo puesto de la tabla, a solo cuatro unidades del líder Barcelona, que domina LaLiga pero siente la presión blanca en la recta final.
Por su parte, Atlético de Madrid dejó pasar una importante chance de sumar y quedó cuarto con 57 puntos, complicando sus aspiraciones en la lucha por el título.
En síntesis, el triunfo le permitió al equipo blanco quedarse con un clásico clave en el tramo decisivo de la temporada y seguir firme en la pelea por La Liga. Al Colchonero, en cambio, la derrota lo condiciona de cara al futuro cercano y lo aleja cada vez más de la disputa por el campeonato.