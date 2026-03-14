Nahuel Molina le dio el triunfo al Atlético Madrid con un golazo del cual habla todo el mundo
Nahuel Molina dio la nota para abrir el cero en el estadio Metropolitano de Madrid, en el encuentro entre Atlético y Getafe por la Fecha 28 de la liga española que se definió con su tanto al minuto 8. El lateral derecho cargó la barra de potencia desde aproximadamente 35 metros y dejó prácticamente inmóvil al arquero rival, que solamente atinó a observar en primer plano cómo el esférico se clavaba en su ángulo.
El Aleti tuvo como titulares a los argentinos Molina, Juan Musso, Nicolás González y Thiago Almada (Julián Álvarez y Giuliano Simeone arrancaron en el banco e ingresaron al minuto 66), consiguió tres puntos que le sirvieron para acomodarse en el podio del campeonato, aprovechando el empate de ayer de Villarreal ante Alavés. En el elenco azulón, que marcha en el noveno puesto de la tabla, fueron titulares el defensor Zaid Romero y el delantero Luis Vázquez.
Este fue el gol número 21 del defensor cordobés en su carrera a nivel clubes, ya que anteriormente había marcado uno en Defensa y Justicia, uno en Rosario Central y 10 en Udinese de Italia (fue su noveno con la camiseta del Colchonero y el segundo en la actual temporada, en la que también aportó tres asistencias).
CÓMO NO VAS A REACCIONAR ASÍ, CHOLO: golazo espectacular de Nahuel Molina para adelantar 1-0 al Atlético de Madrid contra Getafe.
▶️ Mirá nuestros partidos de #LaLiga en el Plan Premium de #DisneyPluspic.twitter.com/wKMhJBqCJM
— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 14, 2026
Mientras por estas horas se define si se disputará la Finalissima entre la selección argentina y España, Lionel Scaloni suspira tranquilo porque sabe que cuenta con uno de los laterales derechos campeones del mundo en alto nivel.
El encuentro estuvo marcado por una jugada particular cuando se disputaba el décimo minuto del segundo tiempo: el marroquí Abdel Abqar, de la visita, se fue expulsado luego de que el VAR constatara que había tomado de la zona genital al delantero noruego del Atlético Alexander Sorloth, quien respondió zamarreándolo de un brazo, motivo por el cual fue amonestado. Más allá de la determinación del colegiado Miguel Ángel Ortiz Vargas y la superioridad numérica por más de 35 minutos, los dirigidos por Simeone no pudieron ampliar la diferencia y sufrieron hasta el final. De hecho, Juan Musso salvó una pelota que pudo significar el 1-1 agónico.
Vale mencionar que Molina venía de ser suplente en la goleada 5-2 del Atlético al Tottenham de Inglaterra en condición de local por la ida de los octavos de final de la Champions League. Simeone aplicó rotación entre los partidos y decidió resguardar a varios emblemas que habían sido iniciales, como los argentinos Giuliano y Julián Álvarez. La definición de esa llave tendrá lugar en Londres el próximo miércoles (a partir de las 17, hora argentina).
Pero el calendario no les dará tregua a los del Cholo, ya que inmediatamente después afrontarán dos encuentros que posiblemente definan su rumbo en el certamen doméstico: visitará al Real Madrid en el Santiago Bernabéu (domingo 22/3) y recibirá al Barcelona (sábado 4 de abril, luego del parate por la Fecha FIFA).