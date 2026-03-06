Nahuel Gallo participó del izamiento de la bandera en Gendarmería
El regreso del gendarme argentino Nahuel Gallo a la formación militar de los viernes en la puerta del Edificio Centinela generó sorpresa y emoción durante la ceremonia realizada esta mañana en la sede central de Gendarmería Nacional. La presencia del efectivo marcó su primer reencuentro público con la institución tras pasar 448 días detenido por el régimen chavista en Venezuela.
El acto se desarrolló frente al Edificio Centinela, en la tradicional ceremonia que reúne a la fuerza y a la banda sinfónica de Gendarmería, y en la que Gallo se integró nuevamente a la rutina junto a sus compañeros del escuadrón.
La jornada contó además con la presencia de altos mandos de la fuerza y de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, lo que subrayó el carácter especial del encuentro y el significado del izamiento de la bandera argentina.
El reingreso de Nahuel Gallo a la formación simbolizó no sólo su retorno físico a la institución, sino también un paso importante en su proceso de recuperación personal y profesional. En las últimas horas, el gendarme había expresado su intención de retomar sus funciones, asegurando que tenía “muchas ganas de trabajar”.
Para reincorporarse plenamente al servicio, deberá primero superar evaluaciones médicas y psicológicas, recuperar peso y completar algunos tratamientos, aunque la expectativa dentro de la fuerza es que pueda volver a sus tareas lo antes posible.
Durante su cautiverio, Gallo relató que buscaba mantener vivo su vínculo con el país de una manera simbólica. Según contó, armaba una bandera argentina con pequeños jabones celestes y blancos que recibía para su higiene personal.
Quienes participaron del acto destacaron la fuerte carga emocional del izamiento de la bandera, en el que el gendarme estuvo rodeado de compañeros y autoridades.
Como parte del homenaje, Gendarmería le entregó una insignia representativa: el cóndor del Escuadrón Uspallata. Al realizar la entrega, el jefe de la fuerza, Claudio Miguel Brilloni, expresó: “El cóndor es el señor de los cielos y representa a nuestro escuadrón; hoy queremos que lo lleves siempre contigo y que sepas que te tenemos presente en nuestros corazones”.
La ceremonia concluyó con los protocolos habituales y la música de la banda sinfónica, aunque la imagen central de la jornada fue la de Gallo junto a sus compañeros, participando del izamiento de la bandera y retomando su lugar dentro de la fuerza.
Reclamo por extranjeros detenidos en Venezuela
En su primera conferencia de prensa tras regresar a la Argentina, realizada días atrás también en el Edificio Centinela, Gallo reclamó la liberación de los extranjeros que permanecen detenidos en Venezuela.
“Hasta que no liberen a esos 24 extranjeros, yo no estoy libre”, afirmó el gendarme al referirse a la situación de otras personas que continúan privadas de su libertad.
El efectivo permaneció 448 días detenido bajo órdenes del régimen de Nicolás Maduro, período durante el cual estuvo alojado en la prisión Rodeo I, cercana a Caracas, donde denunció que “aplicaban métodos de tortura de todo tipo”.
Sin embargo, evitó profundizar sobre los maltratos sufridos y explicó que aún no se siente preparado para relatar en detalle lo vivido.
“No quiero contar las cosas y las atrocidades que hicieron. No puedo todavía, no me siento preparado. Les pido mi tiempo. Acá estoy en mi casa, me siento tranquilo, estoy bien, veo a mi familia”, señaló.
Desde su llegada al país, su esposa María Alexandra Gómez y su hijo Víctor se alojan en instalaciones de Gendarmería Nacional, mientras Gallo continúa con su recuperación y espera el alta médica definitiva.
En ese proceso de readaptación personal y familiar, el gendarme describió a la sede de la fuerza como su “casa” y recordó cómo, durante su encierro, intentaba mantener presente su vínculo con Argentina formando una bandera con los jabones que recibía para su higiene.