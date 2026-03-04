Nahuel Gallo: “Mi mente sigue presa”
El gendarme argentino Nahuel Gallo brindó este miércoles una conferencia de prensa en la que habló por primera vez luego de haber permanecido 448 días detenido en Venezuela. Allí, reclamó a los organismos internacionales la liberación del resto de presos políticos y pidió “tiempo” para poder discernir la información de todo lo ocurrido. “No puedo contar todavía las atrocidades que hicieron”, manifestó. Cabe resaltar que no hizo mención al operativo de la AFA para su regreso al país.
Al comienzo de su discurso, Gallo aseguró que se está realizando estudios médicos, aunque se encuentra en buen estado de salud. “Estoy tratando de poder reinsertarme en la sociedad. Estoy en el Centinela, que es mi casa. Yo me siento en mi casa”, señaló.
Pese a ello, el gendarme aseguró: “Mi mente sigue presa, hasta que no se liberen a los 24 extranjeros, yo sigo preso”. Visiblemente conmovido, Gallo se refirió así a la situación que se vive en el centro de detención Rodeo 1, donde permaneció encarcelado. “No es un lugar muy bueno. Es un lugar de bastante tortura psicológica y no muy gratas para contarlas en este momento. Solamente con pensarlas se me titubea la boca”, expresó.
“En el Rodeo no te avisan qué va a pasar. Pero gracias a Dios, mi fortaleza mental y mi hijo me mantuvieron vivo”, marcó Gallo al contar la incertidumbre que atravesó en las últimas horas antes de dejar el país, cuando lo sacaron del centro de detención. De acuerdo al relato del gendarme, hasta último momento no sabía si podían trasladarlo a otra prisión.
“Hasta el último día fuimos ficha de cambio”, aseguró al tiempo que pidió a los organismos internacionales que “no bajen los brazos” y no se olviden del Rodeo, donde todavía permanecen detenidos 24 extranjeros. “Porque esto no terminó. Yo sigo encerrado. Mi mente sigue encerrada”, advirtió.
Otras frases
-“Recién ahora estoy viendo los medios. Yo pedí un momento para dar mi testimonio e informarles. Quiero darle las gracias al Ministerio de Seguridad y a Gendarmería, estoy bien de salud”.
-“No es fácil que te quiten la libertad, que te acusen de delitos sobre lo que no quiero referirme ahora”.
-“Estoy muy feliz de estar de nuevo en mi casa, mi país, mi patria”, agregó Gallo.
-“Esos presos políticos están esperando ser liberados, así sea por una amnistía, por lo que sea. Conocí a muchos venezolanos, me han ayudado muchísimo”.
-“Agradezco a todas las instituciones que hicieron algo, a todos los organismos internacionales, a todo el Estado argentino, yo no voy a dar nombres, solamente digo a toda la Argentina”.
Otras voces
El gendarme estuvo acompañado en la conferencia de prensa por Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad; Pablo Quirno, canciller; y Claudio Brilloni, director nacional de Gendarmería.
“Es una alegría enorme que esté sano y entero. Conversamos ayer un buen tiempo y mostró su deseo de comunicarse. Le dijimos ‘Nahuel, son tus tiempos’. Como Gobierno estamos acompañando este proceso”, dijo Monteoliva. “La palabra es tuya, tenerte acá es una alegría”, consignó.
Quirno agradeció a Estados Unidos e Israel. “Lo más importante es que estás en Argentina, libre y con tus seres queridos”, se dirigió a Gallo. Además, remarcó que el Gobierno seguirá trabajando para la liberación del argentino que sigue detenido en Venezuela, el abogado Germán Giuliani.
Por su parte, Brilloni le dijo “bienvenido” y destacó que mañana seguirá con estudios, como una ergometría. Además, aseguró que lo van a preparar para que vuelva a uno de sus hobbies: el maratón.
Hay que tener en cuenta que, poco antes de quedar libre en Venezuela, el uniformado había iniciado una huelga de hambre.